Chess Royale Mash Up sort le 30 janvier

Ubisoft a calculé les chiffres sur toutes les tendances de jeu les plus en vogue de 2019 et est prêt à lancer Might & Magic: Chess Royale, un mélange de bataille royale et de combat automatique, sur mobile et PC le 30 janvier.

Il n’y a pas une tonne d’informations sur la page d’annonce de l’éditeur sur le jeu à venir, mais nous savons que contrairement aux jeux d’échecs automatiques qui ont explosé l’année dernière, chaque match de Might & Magic: Chess Royale vous opposera 99 autres joueurs. Alors que les combats eux-mêmes se déroulent en 1c1, le joueur survivant affrontera alors quelqu’un d’autre qui a également gagné jusqu’à ce qu’il ne reste finalement qu’un seul.

Gif: Free2PlayMMOs Gaming Channel (YouTube)

Sinon, le jeu ressemble à un combattant automobile assez standard. Vous choisissez vos héros en essayant de trouver ceux dont les forces, les faiblesses et les capacités se complètent, puis les regardez essayer de déchirer l’autre équipe.

Les échecs automatiques ont explosé pour la première fois en janvier dernier avec le mod Dota 2 Dota Auto Chess, et depuis lors, Valve, Riot Games et d’autres ont tous sauté à bord pour créer le Fortnite de ce genre. Might & Magic: Chess Royale ne semble pas être celui qui le fera, mais cela pourrait encore être très amusant, tant que le méta-jeu autour de la collecte de nouveaux héros et des améliorations ne semble pas trop grincheux ou ne nécessite pas constamment y injecter plus d’argent.

Mais une question plus importante demeure: où diable est Might & Magic: Clash of Heroes 2?

.