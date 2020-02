Chicago Huntsmen bat Dallas Empire avec une victoire de 3-2

Les Chicago Huntsmen ont remporté une victoire sur l’Empire de Dallas, mais ce n’était pas facile.

Tour 1

Ce match a été intense dès le début, la Légion de Paris et les Huntsmen de Chicago se battant bec et ongles entre une avance de moins de 10 points. Hardpoint était le nom du jeu, et même avec chaque équipe donnant tout son possible, Paris a repris la tête grâce aux manœuvres rapides de Shockz.

De cette avance, la légion a trouvé son chemin dans une victoire au premier tour, tandis que les Huntsmen ont pris la défaite, ce qui en fait 1 – 0.

Les @ParisLegion prennent un Hardpoint 250-216 serré, ils montent tôt sur les Chicago @Huntsmen! #EnGarde https://t.co/JZpOINwRfN # CDL2020 pic.twitter.com/law8cjfTRR

– Call of Duty League (@CODLeague) 9 février 2020

2ème round

Le deuxième tour, comme d’habitude, était une demi-finale de folie gratuite pour tous. FormaL et Scump sont descendus rapidement pour Chicago, mais Denz a été le dernier joueur laissé en vie pour Paris, seulement pour mourir aussi vite que vous avez lu cette phrase. Chicago a intensifié sa défense à des niveaux insensés lors de ces premiers matchs de S’n’D, remportant également les deux tours suivants. Cependant, Paris a reculé au quatrième tour, gagnant en raison d’une excellente stratégie offensive et d’un mouvement constant autour de la carte. Denz était à nouveau le dernier joueur laissé en vie au quatrième tour, alors qu’Arcitys le tirait en pièces pour s’assurer une avance de 4 – 1.

Alors que les équipes changeaient de camp, Paris avait besoin de trouver sa place offensive, et c’est une bonne chose qu’ils aient fait, marquant le deuxième point en plus de trois tours. À 4-2, les équipes étaient égales, dans une paire de 3 contre 3… mais tout comme elles l’ont fait lors des trois premiers tours, Chicago a effacé leur compétition avec des offensives réfléchies. Ils feraient de même au tour suivant, remportant la série 6-2.

6-2 S&D de Chicago @Huntsmen, ils tirent même avec @ParisLegion 1-1 dans la série. #BeTheHunterhttps: //t.co/JZpOINwRfN # CDL2020 pic.twitter.com/QMXd7lIXRu

– Call of Duty League (@CODLeague) 9 février 2020

Tour 3

Le troisième tour de Chicago contre Paris était un match de Domination, les Huntsmen conservant une avance de plus de quarante points contre la Légion. Cette avance a rapidement atteint plus de soixante-dix points pour Chicago alors qu’ils continuaient à dominer dans cette ronde de domination.

Paris vacilla et vacilla encore plus tard, traînant derrière avec une avance de près de cent points, les Huntsmen prenant la tête, 3-1.

Chicago @Huntsmen maintenant en tête, ils ont presque doublé le @ParisLegion dans la Domination 215-110. #BeTheHunter

Nous nous dirigeons vers le deuxième Hardpoint: https://t.co/JZpOINwRfN # CDL2020 pic.twitter.com/z62SLmzIr3

– Call of Duty League (@CODLeague) 9 février 2020

Tour 4

Dans un match de Hardpoint, le match était plus serré que jamais. Les deux équipes se sont battues avec intensité, Paris restant satisfait avec une avance de vingt points sur les Huntsmen pendant la majeure partie du match. Cependant, alors que le match se terminait, à moins de deux minutes de la fin, Chicago a failli égaler le match… pour perdre par quelques dizaines de points.

Paris a remporté la manche, égalisant la série à 2-2.

Tour 5

Le premier tour a été une victoire facile pour les Huntsmen de Chicago, tandis que le deuxième tour a été une histoire très différente. Scump, les derniers joueurs laissés en vie pour son équipe, ont manœuvré pour éviter un avantage 4 contre 1 à Paris, tuant tous les joueurs de la Légion pour un retour affirmant la foule et provoquant des cris. Le troisième tour est devenu un match encore plus rapide, Chicago remportant une offensive 3 contre 1, tuant KISMET en un temps incroyablement rapide.

Chicago a remporté le quatrième tour dans un match serré de 1 contre 1, se terminant par un blanchissage, mais la chanson est restée essentiellement la même pour le reste du match. Paris a peut-être bien évolué, mais avec l’agilité de Scump et la domination de Chicago sur la carte, les Huntmen ont gagné le match, 3-2.

