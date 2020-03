Chika, The Districts et trois autres

ChikaPhoto: Kristy Sparow (.)

Il y a beaucoup de musique là-bas. Pour vous aider à réduire le bruit, chaque semaine, l’A.V. Le club rafle A-Sides, cinq versions récentes qui, selon nous, valent votre temps. Vous pouvez les écouter et bien plus sur notre playlist Spotify, et si vous aimez ce que vous entendez, nous vous encourageons à acheter la musique des artistes en vedette directement sur les liens fournis ci-dessous.

[Warner Records, March 13]

Toute tentative de placer le rappeur de l’Alabama Chika dans une boîte bien définie est une folle course. Ses derniers EP Industry Games sont un effort étroitement rendu qui est aussi englobant qu’elle: Elle glisse avec la facilité du style Southern rap tout en déployant des jeux de mots cinglants et tranchants, le tout avec des voix mélancoliques et émouvantes qui conviennent à de tels un artiste passionné. La chanson-titre est un réquisitoire rebondissant et contrebasse d’un marché inondé du strict minimum, qu’elle ne tue pas avec des menaces vides, mais avec un lyrisme prometteur et un flux haletant. Appeler sa livraison «sans effort» est compréhensible, mais manque un peu le point: même si son fanfaron imperturbable donne l’impression qu’elle pourrait le faire dans son sommeil, Chika veut que vous reconnaissiez le temps et les efforts qu’elle a investis dans le métier, qui la distingue si loin des autres artistes qui vont et viennent. En seulement sept pistes – avec des paysages sonores allant du funk old-school aux grooves lo-fi légèrement déformés avec une touche de gospel – Chika parvient à montrer à quel point elle est un atout pour un paysage qui a désespérément besoin de quelque chose de différent et d’authentique . [Shannon Miller]

[Buzz Records]

Cela fait deux ans que Muncie Girls’s Fixed Ideals LP a démontré comment le groupe pop-punk évoluait davantage dans le sens de la pop, embrassant des mélodies plus douces et des rythmes plus doux avec leur maîtrise de la catharsis rock à chanter. Mais maintenant, après une pause prolongée et la sortie du travail solo de la chanteuse Lande Hekt, le trio basé à Exeter est de retour avec un puissant rappel que lorsque le groupe frappe sur les pédales et libère l’adrénaline, il y a peu d’actes aussi convaincants. Un EP de six chansons composé de morceaux des sessions Fixed Ideals qui ont été laissés hors de l’album, ces nouvelles chansons débutent avec “Blankets”, contenant le couplet le plus frénétique que le groupe ait jamais composé. Mais à travers l’éclatante et saturée de «Rain», le riffing déchiqueté de «Idolize» et même l’hymne majestueux mais à combustion lente de «Blind», les paroles de Hekt restent un superbe mélange de personnel et de politique, capturant la libération émotionnelle de ses thèmes et des récits tout en attirant continuellement les préoccupations plus importantes de la journée pour donner une impulsion vitale à la procédure. B-Sides The Point met le rock and roll au premier plan et prouve que les faces B dispersées du groupe sont meilleures que les offres les plus fortes de la plupart des groupes. [Alex McLevy]

[Fat Possum]

Si vous voulez un rappel de la qualité du rock indé des débuts, The Districts ’You Know I’s Not Going Anywhere est là pour vous réconforter les oreilles. Le dernier album du groupe commence avec “My Only Ghost”, un morceau acoustique qui rappelle le Grizzly Bear de l’ère Yellow House, tandis que “Hey Jo” fait la meilleure imitation à ce jour du mur de son de Phil Spector. Ceci étant un record des Districts, il y a des voix entraînantes, comme l’appel de «Glory, glory, hallelujah» sur la piste «Velour and Velcro», et le chef de groupe Rob Grote fait une bonne impression de Robert Smith sur «Changing». En bonus pour les nerds du rock indépendant, Dave Fridmann (de MGMT et The Flaming Lips fame) mélange le tout avec sa couche de sifflement. Vous savez que je ne vais nulle part s’améliore à mesure que Grote devient de plus en plus bizarre, comme il le fait pour le «Dancer» assisté par un cor et l’explosion évangélique de «Sidecar». Le rebond et la jeunesse des évolutions populaires du groupe en 2017 ont été remplacés par le cynisme qui accompagne le fait de bousculer un record pour quelque 200 spectacles. Un tel suivi est généralement auto-absorbé; heureusement, les Districts savent qu’il y a plus d’or dans les mélodies. [Matt Sigur]

Ma mariée mourante, le fantôme d’Orion



[Nuclear Blast, March 6]

My Dying Bride est le plus gothique des groupes de metal gothique depuis 30 ans, ne s’éloignant jamais loin de ses racines de mort, alors même qu’ils s’affinent tranquillement et sans relâche. Leur 14e album studio The Ghost of Orion trouve la mariée aussi morose et écrasante que jamais, avec une meilleure performance en carrière du chanteur Aaron Stainthorpe qui – en particulier lorsqu’elle est tapissée par des lignes de violon lugubres – accentue magnifiquement la morne qualité Byronic de la musique. Il a toujours eu l’air louche d’un acteur shakespearien complètement bourré de vin, mais sur The Ghost of Orion, il est à la fois plus techniquement solide (voir l’harmonisation sur «Tired of Tears») et émotionnellement sincère. Pourtant, la tristesse gothique stylisée du catalogue de My Dying Bride est un défilé sans fin de pleurs, de lignes de guitare en contrepoint et de poésie faux-décadente, et vous êtes à bord pour ça ou vous ne l’êtes pas – c’est une musique fièrement, résolument «non cool» . The Ghost of Orion, en affinant toujours aussi légèrement le métal gothique surmené du groupe, pourrait convertir quelques nouveaux enfants de la nuit. [Astrid Budgor]

[INGRID, March 13]

Le trio suédois Peter (Morén), Bjorn (Yttling) et John (Eriksson) diffuse des airs pop depuis plus de vingt ans, culminant avec leur neuvième sortie en studio, Endless Dream. PB&J est surtout connu pour son tube omniprésent en 2006, «Young Folks», qui les a probablement fait siffler jusqu’à la banque depuis. Sur Endless Dream, le morceau d’introduction «Music» est une ballade rythmée remplie de cliquetis de cymbales et de percussions animées. Le groupe chante, “Montez-le, montez-le, montez-le et je serai là”, un appel à l’action qui nous prépare apparemment pour les montagnes russes indie-pop du centre-ville qui nous attendent. Mais l’album dans son ensemble ne donne pas ce sentiment de bouillonnement ensoleillé. Highlight «Drama King» arbore des paroles fraîches et marmonnantes d’inspiration presque ennui qui débordent sur des lignes de basse staccato qui se sentent également adaptées à un salon de jazz ou à une chambre d’adolescent. Mais il y a une plus grande sensation de sédation qui imprègne Endless Dream, ce qui permet une écoute quelque peu dispersée. Le sentiment général d’apathie ressemble plus au bâillement d’une longue nuit qui saigne le matin, sans jamais se rappeler comment l’un s’est transformé en l’autre. [Adam Isaac Itkoff]

