Chill The Beans cette semaine avec OmoTomO, un puzzle de jardin zen rampant pour changer

Plus tard cette semaine sur l’eShop, vous découvrirez ce casse-tête relaxant d’inspiration japonaise des développeurs de l’Université des Arts de Zurich. Financé par le Swiss Art Council, OmoTomO se déroule dans un jardin zen et vous charge de guider deux créatures arborescentes (l’éponyme et palindromique OmoTomO) sur les pierres jusqu’à l’eau.

De plus amples détails sont assez minces sur le terrain malgré le lancement du jeu sur mobile et PC en août de l’année dernière, alors consultez la bande-annonce ci-dessus. Selon la page itch.io du jeu, il est fabriqué dans Unity et propose un mode multijoueur coopératif local. La version Switch a été «rafraîchie et repensée» pour la console, selon la bande-annonce, ce qui est toujours agréable à entendre.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés selon la page du jeu sur le site Web de Nintendo:

– Des graphismes soigneusement conçus, inspirés de la culture japonaise traditionnelle – rafraîchis et repensés pour l’édition Nintendo Switch!

– Atmosphère unique.

– Un gameplay relaxant, mais intrigant et exigeant.

– 50 niveaux intelligemment conçus dans 4 saisons.

– Mode de jeu en coopération.

Pas grand chose à faire, mais ça a l’air apaisant, avec une esthétique similaire à L’art de l’équilibre. OmoTomO sera disponible à partir du 23 janvier pour la somme de 9,99 $ / 8,99 £ / 9,99 €, alors vous voudrez peut-être garder les yeux ouverts sur l’eShop ce jeudi si vous recherchez un casse-tête zen de la variété suisse-japonaise.

Vous aimez le look d’OmoTomO? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous et n’hésitez pas à laisser tomber vos palindromes préférés également.

