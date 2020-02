Chocolat de la Saint-Valentin, lait musculaire, lampes de luminothérapie, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une boîte à lunch sucrée, un détergent à lessive, des serrures à combinaison et un ordinateur portable vous permettent de découvrir les meilleures offres du lundi sur le Web.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer.

Meilleures offres technologiques du jour

Février est l’un des mois les plus froids et les plus sombres de l’année (c’est assez vrai pour San Francisco en ce moment) et si vous vous sentez un peu déprimé, cette lampe de luminothérapie Miroco pourrait vous aider.

Dans sa revue, Lev dit: «La lampe Micoro est arrondie et élégante, ce qui la rend discrète et plate utile et portable. Il est également peu coûteux, le prix est un bon point milieu entre «très abordable» et «probablement pas un déchet». »

Il dit que «la lampe Micoro est à l’hiver ce qu’est un climatiseur à l’été. Bien sûr, vous pouvez vivre sans, mais voudriez-vous? “

Et en ce moment, Amazon baisse le prix à 28 $. C’est l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus – et ne durera que jusqu’à la fin de la journée, ou sera épuisé.

Alors, prenez le vôtre et, littéralement, voyez la lumière.

28 $

D’Amazon

264 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Si vous aimez préparer votre déjeuner, au lieu de déposer 10 à 15 $ par jour dessus, vous avez de la chance. Vous pouvez obtenir une grande boîte à lunch isolée Lifewit pour seulement 10 $ lorsque vous coupez le code promo sur la page et le code TQ87AVVA à la caisse. Cette boîte à lunch peut contenir tout votre déjeuner, ainsi que quelques collations pour vous aider à durer toute la journée de travail. Ou, si vous avez besoin d’une mini glacière pour un hayon ou une fête, cette boîte à lunch isolée peut contenir 12 canettes ou six grandes bouteilles.

10 $

Depuis amazon Utilisez le code TQ87AVVA

1075 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Pourquoi êtes-vous assis à un vieux bureau ennuyeux? Vous pouvez vous asseoir sur votre canapé confortable et regarder la télévision pendant que vous travaillez. Obtenez un bureau LapGear Smart-e Memory Foam Lap pour 20 $ d’Amazon. Ce bureau de bureau peut accueillir des ordinateurs portables, des tablettes de téléphones portables ou des liseuses électroniques jusqu’à 15,6 pouces. Il est doté d’un coussin en mousse à mémoire effilée pour assurer la stabilité de vos appareils et d’un protège-poignet ergonomique pour une saisie confortable.

20 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

Dans le premier de ce qui devrait être une tonne de ventes autour de la Saint-Valentin, vous pouvez dès maintenant économiser gros sur une tonne de chocolat Hershey et d’autres goodies. Que vous souhaitiez un chocolat géant en forme de cœur ou que vous souhaitiez avoir quelques briseurs de glace dans votre voiture avant votre grand jour, Amazon vous protège.

Bien sûr, cette vente ne dure que jusqu’à la fin de la journée. Mais je suis plus que sûr que nous verrons quelques ventes supplémentaires comme celle-ci. Donc, pas de pression. Mais ce serait génial de rayer cela de la liste, non? Dépend de vous.

7 $

D’Amazon

64 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

5 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

17 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

26 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

21 $

D’Amazon

2 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Rendez Jolie Kerr fière et faites le plein d’articles de lessive avec la Gold Box d’aujourd’hui. Choisissez parmi plus d’une douzaine de saveurs de Tide Pods et d’autres produits de lessive. Soyez à l’affût des coupons à clipser sur ces produits pour économiser encore plus. Les prix commencent à 24 $. Notez simplement qu’il s’agit d’une Gold Box, donc ces démarques ne dureront qu’une journée.

24 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

26 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

26 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

26 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

24 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

26 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

Besoin d’une nouvelle serrure? Gardez vos articles en sécurité lorsque vous obtenez un nouvel ensemble de serrures à combinaison TACKLIFE pour seulement 6 $ sur Amazon. Utilisez simplement le code promo VMT526RX pour obtenir ces 35% de réduction. Les serrures ont un mot de passe de combinaison à 4 chiffres qui peut avoir jusqu’à 10 000 options de combinaison.

6 $

Depuis amazon Utilisez le code VMT526RX

G / O Media peut recevoir une commission

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Chrome Industries fabrique certains des sacs et accessoires les plus cool que vous puissiez posséder. Et dès maintenant, vous pouvez économiser gros sur un tas de matériel lors de leur soldes d’hiver. Bien sûr, il y a beaucoup de produits de liquidation à choisir, alors assurez-vous d’aller sur la page principale des offres pour toutes vos options.

Bonne nouvelle, aventuriers: à partir d’aujourd’hui, vous pouvez économiser jusqu’à 50% sur les meilleures marques de Backcountry. Lors de leur vente semi-annuelle, vous pouvez économiser sur la Patagonie, The North Face, Sorel et bien plus encore. Achetez maintenant jusqu’à la fin de ce mois, mais ne tardez pas à remplir votre panier. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec votre équipement.

Paquet de 12 boissons protéinées au lait musculaire (vanille et chocolat) | 9 $ | AmazonGraphic: Tercius Bufete

Si vous avez décidé de développer vos muscles au cours de la nouvelle année, Amazon a baissé le prix des boissons protéinées Muscle Milk. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un pack de 12 saveurs de vanille ou de chocolat pour 9 $.

Je surfais l’année dernière et Muscle Milk y avait un stand. J’ai bu tout un tas ce jour-là. Permettez-moi de vous dire, ils avaient un goût absolu. Pas génial. En fait, un adolescent mieux que bien. Quel est probablement tout ce que vous pouvez attendre des friandises axées sur la santé, non?

C’est le prix le plus bas que nous ayons vu, et il y a de fortes chances que cela se vende. Alors obtenez le vôtre dès que possible.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Agents, il est temps de nettoyer vos glocks et de faire briller vos dômes. Hitman 2 est en vente pour seulement 15 $ sur Xbox One et PS4.

Dans la revue Kotaku, Riley MacLeod a souligné «les grands niveaux, les endroits intéressants, les visuels et le gameplay améliorés d’Hitman 2».

Hitman 2 prend ce que son prédécesseur a fait de mieux et l’améliore visuellement et mécaniquement. C’est un jeu cérébral, un bac à sable qui peut être exsangue ou chaotique selon qui tire les cordes de 47. -Riley MacLeod

Si tout cela vous semble passionnant, c’est le meilleur prix que nous ayons vu depuis la fin de l’année dernière.

15 $

D’Amazon

227 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

15 $

D’Amazon

94 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il est de retour! À l’heure actuelle, Amazon ou Walmart vendent Pokemon Sword ou Pokemon Shield pour 49 $. J’ai passé 75 130 heures sur Pokemon Sword, et je peux vous dire que c’est le jeu Pokémon que j’attends depuis des années. Et c’est un dollar de moins que la meilleure affaire que nous ayons vue sur ces deux jeux Nintendo Switch incroyablement bons.

$ 49

D’Amazon

1018 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

$ 49

D’Amazon

1329 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Technologie

StockagePowerAudioHome TheaterOrdinateurs et accessoiresPièces PCAppareils mobilesPhotographie

Accueil

Biens de la maisonMaison intelligenteCuisineOutils et voyage automatique

Mode de vie

VêtementsBeauté & ToilettageCamping & OutdoorsFitness

Médias

Films et séries TVLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

Gaming

PériphériquesPCPlayStation 4Xbox OneNintendoJouets et jeux de société

Offres que vous avez peut-être manquées

Avec une excellente suppression du bruit et une excellente qualité sonore pour démarrer, les tout nouveaux Apple AirPods Pro d’Apple sont l’un des meilleurs nouveaux produits technologiques de l’année et ont dépassé la liste de souhaits de nombreuses personnes pour les vacances.

Gizmodo dit que la qualité du son est “considérablement meilleure que les AirPod habituels” et que la suppression du bruit contribue à améliorer la qualité du son mais ne fait pas nécessairement taire le monde extérieur.

Ce prix actuel de 235 $ est probablement le meilleur que nous verrons cela pendant un certain temps. Les Apple AirPods Pro sont actuellement en rupture de stock, mais ils commenceront probablement à être expédiés avant la Saint-Valentin. Mieux encore, si vous avez un Best Buy ou un Walmart près de chez vous avec ceux-ci en stock, le prix leur correspond bébé!

235 $

D’Amazon

1087 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

À présent, si vous lisez Kinja Deals au quotidien, vous savez que j’aime mon briquet à arc TACKLIFE. Vous savez aussi probablement que nous aimons appeler des choses bébé. Regardez ce bébé. Le briquet à arc électrique TACKLIFE ELY03 est petit et il est bébé. Obtenez-le maintenant pour 6 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo 3QL3I2S7. Ce petit briquet pour bébé est si adorable et a 300 étincelles, vous pouvez donc allumer ces bougies 300 fois et vivre votre meilleure vie.

6 $

Depuis amazon Utilisez le code 3QL3I2S7

1386 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il y a quelque temps, nous vous avons demandé quelle était votre brosse à chat préférée. La réponse retentissante a été le FURminator, qui est une excellente marque pour les chats et les chiens qui perdent beaucoup. À l’heure actuelle, l’outil de démattage réglable FURminator est tombé à 8 $ sur Amazon. La fonction réglable permet à cette brosse de fonctionner sur les animaux de compagnie avec différentes longueurs de fourrure, avec des bords incurvés pour obtenir même les tapis les plus délicats.

8 $

D’Amazon

507 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous allez vous occuper des lèvres verrouillées en cette Saint-Valentin, vous devez protéger votre peau. Olay a un kit de brûlure de barbe très intelligent pour ceux d’entre nous qui souffrent de la douleur d’embrasser quelqu’un avec une barbe rugueuse. TBH, ces personnes avec une barbe éraflée peuvent également bénéficier de la plupart de ces produits. Olay a inclus six produits pleine grandeur dans son kit, pour seulement 82 $ (49 $ de rabais).

Crème Visage Micro-Sculptante, 1,7 oz Sérum Visage Hydratation Profonde, 1,3 oz Masque Gel Nuit – Hydratant, 1,7 oz Chiffon Facial Quotidien Hydratant, 33 count Brume Calmante Visage, 3,3 oz Nettoyant Apaisant Sensible, Sans Parfum, 6,7 oz

Le temps devient enfin plus frais et quelle meilleure façon de se préparer à une froide journée d’hiver que de s’envelopper dans un pull? L’un des pulls préférés de nos lecteurs est de retour en stock, avec plus de couleurs que l’an dernier, et est en super vente. Vous pouvez obtenir jusqu’à 60% de réduction sur tous les pulls en laine mérinos de Jachs en utilisant le code promo MÉRINOS.

Il fait froid dehors. Pourquoi quitter ton lit? Rendez votre lit encore plus confortable lorsque vous obtenez une couverture chauffante électrique Biddeford. À l’heure actuelle, la couverture bleue est réduite à 20 $ chez Walmart. Il est livré avec trois réglages de chaleur, un arrêt automatique après 10 heures, un cordon de 13 pieds, et est agréable et grand à 62 “x 50”.

Emballez vos restes avec ces conteneurs de stockage étanches Rubbermaid. Ces contenants étanches vont au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur. Et ils ne coûtent que 14 $ pour un ensemble de 5 (ou 10 si vous comptez les couvercles). Ce sont une avancée majeure par rapport aux ziplocks en plastique bon marché que vous avez dans le placard.

15 $

D’Amazon

1625 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous aimez passer toute la journée en pyjama, vous pourriez aussi bien obtenir le pyjama le plus confortable pour vous détendre. En ce moment, Crane & Canopy offre 40% de réduction sur son ensemble Layla Pyjama Set aux lecteurs de Kinja Deals. Vous pouvez obtenir ces pyjamas pour 77 $ lorsque vous utilisez le code promo KINJAPJ à la caisse.

Crane & Canopy est connu pour sa literie de luxe, il est donc logique qu’ils ajoutent un pyjama à sa gamme de produits. Le Layla PyjamaSet a un design passepoil contrasté classique et un col chic. La combinaison de rayonne et d’élasthanne rend ce pyjama si doux et confortable. Il est plus doux que le beurre sur votre peau.

Ne dépensez pas le plein prix sur l’équipement d’hiver lorsque vous pouvez tout mettre en vente avant la prochaine grande tempête. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 60% sur les prix de détail d’origine chez Columbia. Entrez simplement le code promo HIVER60 à la caisse. La vente se poursuit jusqu’au 11 février.

La populaire vente Choisir ce que vous payez d’Everlane est de retour et des styles sont ajoutés chaque jour de la vente. Vous pouvez choisir parmi des centaines de produits pour hommes et femmes pour 10%, 20% ou 30% de réduction sur le prix d’origine.

Il vous reste encore quelques jours pour acheter cette vente. Vous voudrez vérifier les nouveaux styles à mesure qu’ils sont ajoutés!

Regardez, nous avons tous des choses importantes à faire au travail. Les délais sont cruciaux. Mais si vous êtes malade, restez à la maison. Ne mettez pas tout le monde malade! Si vous avez des collègues qui essaient de «passer au travers» et de infecter tout le bureau, il est temps de leur envoyer un message et de vous protéger. Obtenez une cruche géante (enfin, deux) de désinfectant pour les mains avancé de Mountain Falls pour 12 $. Vous pouvez obtenir ces cruches de désinfectant pour les mains sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 10% sur l’option S’abonner et enregistrer.

Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu as pour cuisiner du bon riz. Si vous voulez le faire rapidement, vous pouvez obtenir un cuiseur à riz à micro-ondes Joseph Joseph pour 12 $ sur Amazon. Vous pouvez vous tenir (pas trop près) à côté de votre micro-ondes et discuter «bon riz, bon riz, bon riz» pendant la cuisson.

12 $

D’Amazon

146 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

.