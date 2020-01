Choix du personnel de Game Of The Decade – Fire Emblem: Awakening – Feature

À la suite de nos 50 meilleurs jeux de la décennie, votés par les lecteurs, les membres du personnel de Nintendo Life choisiront leurs jeux Nintendo préférés entre 2010 et 2019. Aujourd’hui, Gavin regarde en arrière depuis près de sept ans et essaie de se souvenir du nom de son enfant …

Choisir son jeu préféré depuis une décennie est une proposition difficile. Cela implique de quantifier quelque chose d’intangible. Que signifie exactement «favori»? Les jeux avec lesquels j’ai eu le plus de plaisir étaient invariablement liés aux gens, aux lieux et aux périodes de ma vie où le jeu lui-même n’était qu’un élément, une partie du puzzle. Ils sont inextricablement liés à la mémoire et ces jours-ci, j’ai du mal à me souvenir de ce que j’ai fait le week-end. Vous pourriez suggérer de regarder des mesures solides comme le jeu le plus joué pour aider à prendre une décision, mais StreetPass Mii Plaza vraiment mon jeu de la décennie?

Mon introduction à la série Fire Emblem était par Fire Emblem: The Sacred Stones. Ayant commencé tôt avec la 3DS (et payé le meilleur prix avant la baisse des prix), j’étais éligible au programme Ambassador et aux 20 jeux de console virtuelle qu’elle offrait. J’ai joué à travers plusieurs des offres GBA exclusives pour la toute première fois et Sacred Stones en faisait partie. J’avais essayé Advance Wars dans la journée, mais en quelque sorte rebondi (je devrais vraiment revenir en arrière et réessayer à un moment donné), mais le mélange d’histoire et de stratégie de Fire Emblem m’a immédiatement accroché et j’ai dévoré Sacred Stones lors de mon trajet pendant plus d’un mois en 2012.

Être un auditeur du podcast 8-4 Play (vérifiez si vous êtes un fan du Japon, des jeux ou des jeux japonais), entendre qu’ils étaient derrière la traduction de la prochaine entrée 3DS m’a encouragé à plonger tôt, et numériquement – une nouveauté pour moi à l’époque. Je me souviens avoir pensé si je voulais attendre le matin juste pour avoir une boîte ou commencer à jouer le soir même (quelques jours après le lancement de l’UE le dimanche 21 avril 2013 selon mon journal d’activité 3DS – comment je rate ces statistiques sur Switch ). L’impatience a eu raison de moi, alors je l’ai eu sur l’eShop et j’ai plongé.

Je ne me souviens pas pourquoi, mais pour une raison quelconque, je suis allé directement en difficulté difficile. Peut-être que j’avais entendu dire que c’était la meilleure façon de jouer (c’est certainement pour la dernière entrée sur Switch). Quelle que soit la raison, c’était le bon choix; le niveau de défi parfait qui a habilement franchi la frontière entre la frustration et la contrainte et avait été difficile à réinitialiser à plusieurs reprises. Permadeath est une partie fondamentale de la série, mais je n’allais pas laisser une partie de mon équipe passer doucement (ou pas si doucement) dans cette bonne nuit – pas sur ma montre! En fait, j’ai doublé mon temps de jeu grâce à des réinitialisations alors que je recommençais les batailles encore et encore pour m’assurer que toute mon équipe avait survécu.

Alors que normalement un tel rigmarole me ferait aigrir sur un jeu immédiatement, Awakening était assez brillant pour rendre les réinitialisations difficiles essentielles. J’ai simplement dû revenir en arrière, repenser, revoir la stratégie et redéployer mon équipe pour remporter la victoire. J’étais investi dans tous les aspects du jeu – le positionnement, la stratégie du terrain, le type de personnage et d’arme, et les histoires derrière les personnages eux-mêmes. Chaque composant a concordé pour faire de Awakening l’un des jeux les plus difficiles et satisfaisants que j’ai jamais joué.

Ah Sully …

Une grande partie de son attrait se résume à l’écriture. Le réseau d’interactions entre tous les personnages est complexe et les relations se forgent et se renforcent dans un système qui place les amitiés au cœur du jeu, sur et en dehors du champ de bataille. Se battre côte à côte renforce le lien entre les deux et vous vous retrouvez à jouer à l’ingénieur social ainsi qu’à coordonner les offensives sur les forts ennemis. Le Sully courageux a rapidement volé mon cœur et nous avons fini par nous marier et nous battre à plusieurs reprises. Nous avons aussi eu un enfant, même si je suis flou sur les détails. Je t’ai dit que je ne me souviens pas de ce que j’avais pour le petit déjeuner – tu t’attends à ce que je me souvienne du nom de mon enfant? Sully, cependant! Elle reste sûre dans la mémoire …

En plus de la synergie entre le récit et le gameplay, c’est l’un des jeux qui a très bien utilisé la fonction homonyme de la 3DS. L’interface utilisateur et la carte du champ de bataille étaient bien conçues et assez faciles à analyser sans elle, mais l’effet 3D séparait chaque couche et facilitait la compréhension de ce qui se passait en un coup d’œil. Une bande-son palpitante et une belle présentation complètent ce qui doit être l’un des packages les plus parfaits de la 3DS: il semblerait que vous soyez également d’accord. Le jeu était si bon que vous n’avez vraiment pas remarqué l’absence de pieds pour l’ensemble du casting.

On pourrait penser qu’ayant tellement aimé l’éveil que j’aurais continué à dévorer Destins et Ombres de Valentia, mais d’autres jeux ont fait obstacle. Ce dernier, en particulier, est celui sur lequel je voudrais revenir à un moment donné, mais j’ai eu Fire Emblem: Trois maisons assis sur mon Switch pendant des mois et qui ont à peine gratté la surface grâce à une trentaine d’autres jeux qui attendent d’être joués. C’est ce que je fais maintenant – acheter et collectionner des jeux géniaux et ne jamais jouer les fichues choses. C’est peut-être un autre facteur dans la façon dont je regarde avec émotion l’Éveil. À l’époque, j’ai eu le temps de pomper plus de 100 heures dans un SRPG et de m’y perdre totalement, de réinitialiser à plusieurs reprises sans faire attention à l’horloge.

Donc, nous y sommes – je suis allé avec Fire Emblem: Awakening. Remerciements à Super Mario Galaxy 2, Fil épique de Kirby, Dark Souls II, Souffle de la nature, Trop cuit et une quarantaine d’autres, mais l’éveil était particulièrement spécial pour moi. Est-ce catégoriquement mon jeu «préféré» de la dernière décennie? Pah, je ne sais plus ce que ça veut dire. Tout ce que je sais, c’est que c’est un jeu phénoménal qui vaut la peine de traquer une 3DS pour jouer.

