Choix du personnel de Game Of The Decade – Mario Kart 8 Deluxe – Fonctionnalité

À la suite de nos 50 meilleurs jeux de la décennie, votés par les lecteurs, les membres du personnel de Nintendo Life choisiront leurs jeux Nintendo préférés entre 2010 et 2019. Aujourd’hui, Darren revient sur l’âge d’or de l’ère Wii U en 2014 et au-delà …

Ah, la bonne vieille Wii U. Alors que c’était un peu un flop commercial, la console dinky très mal comprise a certainement eu des jeux incroyables au cours de sa brève vie. Bien sûr, depuis l’époque de la Super NES, aucune génération de console Nintendo ne peut passer sans un jeu Mario Kart et Mario Kart 8 était certainement un belter.

Bien que ce ne soit peut-être pas le choix le plus excitant pour mon jeu de la décennie, c’est probablement le jeu avec lequel j’ai eu le plus de plaisir au fil des ans (surtout avec les enfants!). Bien sûr avec Mario Kart 8 Deluxe venant si peu de temps après le lancement de Nintendo Switch, cela nous a permis de toujours avoir un moyen pratique de profiter de ce joyau, que ce soit à la maison ou en voyage.

En mai 2014, je me souviens avec impatience de pouvoir jouer ce qui serait le premier Mario Kart en HD glorieuse dans le confort de ma maison. J’avais joué un peu à l’avance lors des sessions au siège de Nintendo, ce qui m’a convaincu que celle-ci allait être la meilleure entrée de tous les temps, avec ses sections anti-gravité sophistiquées et son gameplay fluide à 60 FPS. Avoir de jeunes enfants à l’époque, c’était un jeu que nous pouvions aussi apprécier ensemble. Parfois, nous nous affrontions avec moi, feignant une totale incapacité à les battre en mode VS, d’autres fois, ils m’encourageaient alors que je travaillais en mode 150 cm3 et essayais d’obtenir tous les trophées d’or et 3 étoiles.

Il est impossible d’exagérer à quel point j’étais ravi lorsque les packs de DLC Legend of Zelda et Animal Crossing ont été annoncés pour Mario Kart 8. Les nouveaux cours étaient un ajout bienvenu et le fait de pouvoir jouer avec Tanooki Mario, Cat Peach et Link était une révélation. Bien sûr, le joyau de la couronne de ces packs DLC était le niveau sur le thème F-Zero qui correspondait parfaitement aux vibrations anti-gravité. Une si belle surprise.

Quelque chose dans le jeu le rendait plus raffiné que jamais. C’était peut-être le coup de peinture haute définition qu’il a apporté à la table, ou la façon dont il a puisé dans les meilleurs éléments des jeux précédents et s’est senti comme un véritable point culminant des meilleurs morceaux de la série. Peut-être que l’adorable regard de mort de Luigi y était pour quelque chose, mais Mario Kart 8 avait cette sauce Nintendo spéciale qui m’a fait revenir encore et encore.

La version Deluxe sur Switch a regroupé toutes ces qualités DLC et a ajouté un mode de combat approprié, dont l’une des seules marques contre l’original Wii U. Un saupoudrage de la classe 200cc, des objets et des personnages supplémentaires ont été la cerise sur un gâteau déjà délicieux, avec d’autres ajouts comme la direction intelligente en option, rendant le jeu encore plus accessible aux novices qu’auparavant.

Avec 19 millions d’unités de Mario Kart 8 Deluxe vendues sur le Switch, le coureur de karting de Nintendo s’est imposé comme le jeu le plus populaire sur le Switch, bien au-dessus même de l’excellent Super Smash Bros.Ultimate, Super Mario Odyssey et La légende de Zelda: le souffle de la nature… c’est tout un exploit. Même dans sa forme originale, cependant, Mario Kart 8 a toujours été en tête du peloton. Maintenant, pendant que nous attendons Mario Kart 9, nous allons avoir encore plus de beaux DLC, veuillez Nintendo!

.