Choix du personnel de Game Of The Decade – Miitomo – Feature

À la suite de nos 50 meilleurs jeux de la décennie, votés par les lecteurs, les membres du personnel de Nintendo Life choisiront leurs jeux Nintendo préférés entre 2010 et 2019. Aujourd’hui, Alan résume ce qui a rendu l’expérience mobile de courte durée de Nintendo si captivante …

Miitomo n’est pas seulement mon jeu Nintendo de la décennie, c’est le jeu Nintendo de la décennie. Que vous choisissiez ou non de reconnaître que ce n’est pas mon problème.

Sur la longue route sinueuse menant à mon expérience Nintendo préférée au cours des dix dernières années, j’ai découvert à la dure qu’aucun nombre de diplômes décernés par plusieurs établissements universitaires ne pouvait me “ mûrir ” de mes désirs apparemment charnels pour des Miis à voix haute qui peut dire «mégots». Pourquoi Nintendo ferait-il ce jeu? Je ne sais pas. Mais j’ai la preuve qu’ils l’ont fait.

Miitomo était le premier jeu très attendu de Nintendo sur mobile, sorti sur Android et iPhone en 2016. C’était, à la fin de la journée, le produit de dizaines d’ingénieurs, de designers et d’artistes qui collaboraient tous avec Nintendo afin que nous puissions dire «mégots» à nos amis. Encore une fois, c’est pour ça que je l’ai utilisé. C’était la meilleure façon de jouer.

Je sens votre scepticisme que quiconque tienne ce jeu en si haute estime. Certes, alors que le jeu a atteint 3 millions de téléchargements en 24 heures et 10 millions en deux mois, il a été largement abandonné par la plupart des gens peu de temps après, puis interrompu seulement deux ans plus tard.

Mais dites-moi, fan de Nintendo, que souhaitez-vous le plus faire sur votre console Nintendo Switch aujourd’hui (je veux dire, en plus de jouer Metroid)? Ici en 2020, n’est-il pas vrai que vous ne pouvez toujours pas parler avec vos amis en jouant des tours de Fracasser et Mario Kart de bout en bout? Eh bien, à Miitomo, voici un jeu uniquement pour parler à tes amis. Je veux dire, c’est littéralement la seule chose que vous pourriez vraiment faire avec.

Si vous y réfléchissez, Miitomo était le pur inverse de la philosophie des jeux Nintendo. Vous n’avez pas eu de mal à communiquer ici, vous en avez été récompensé.

En tant que concept, Miitomo est comme si quelqu’un répondait au sondage du psychologue Arthor Aron sur 36 questions pour tomber amoureux – un questionnaire populaire circulant au milieu de la dernière décennie qui promettait aux participants une nouvelle profondeur avec qui ils l’ont emmené – et envoyait des notifications push à il. Sauf avec Miitomo, ses ambitions étaient inférieures à l’amour; Nintendo avait pour objectif de vous faire ressentir des manières étranges envers vos amis: confusion, intrigue, colère … peut-être même un choc.

Pour faire partie de cette expérience sociale, il suffisait de télécharger l’application gratuite et de concevoir un avatar d’eux-mêmes en utilisant une version plus robuste du créateur Mii omniprésent de Nintendo. Cela a été assez facile, étant donné que c’était une tâche que 100 millions de personnes connaissaient déjà grâce à la Nintendo Wii. Une fois que vous avez terminé, votre petit «vous» resterait simplement là, à vous regarder depuis l’écran de votre téléphone comme une dame moderne dans le radiateur. Cela vous poserait des conneries bizarres sur vous-même. Cela vous poserait des conneries étranges sur vos amis. C’était bizarre.

Que les joueurs trouvent cela ennuyeux ou excitant dépendait probablement du nombre de leurs amis. Cela dépendait également du type d’amis que vous aviez.

Qu’est-ce que je veux dire par là? Eh bien, prenez par exemple cette séquence de questions / réponses que j’ai eue avec Alex Olney, le propriétaire de Nintendo Life:

Il ne pensait probablement pas que c’était très drôle. Il (littéralement) n’aimait pas cette réponse. Si je devais parier, Alex devait avoir désinstallé Miitomo assez rapidement après cela. (Ou peut-être qu’il m’a bloqué.)

La “vraie” façon de jouer à Miitomo, a déclaré Nintendo avant sa sortie, était d’exploiter la plate-forme des téléphones portables pour apprendre intelligemment les intimités de vos amis. Quels types d’aliments aiment-ils? Que font-ils pour s’amuser? Quels sont leurs premiers souvenirs?

Voici une anecdote pertinente sur le jeu de Miitomo comme prévu: un de mes amis jouant Miitomo s’est une fois invité moi-même et quelques amis, utilisant secrètement toutes nos réponses concernant nos plats préférés pour nous préparer des repas personnalisés. C’était un geste incroyablement réfléchi que Nintendo lui-même serait probablement ravi de savoir qu’ils avaient aidé à inciter.

Mais comme la plupart des gens, mon ami a vite arrêté de jouer. Si je devais deviner, les gens qui utilisaient sérieusement Miitomo étaient ceux qui s’en lassaient le plus rapidement.

Mais comme vous le savez maintenant, je n’utilisais pas sérieusement Miitomo. Pour moi, le jeu était un exercice de cynisme imbibé d’os. C’était une plate-forme pour unir mes amis avec autant de bêtise que possible. C’était une chance de tourner les tables sur une Nintendo ultra-propre et de faire dire à mes Mii des trucs stupides tout en portant des choses stupides. C’était magnifique. Et parce que je l’ai joué de cette façon, c’était probablement la raison pour laquelle mon ami au bon cœur m’a tendu un sac de Cool Ranch Doritos lors du même dîner … il pensait que c’était sérieusement ma nourriture préférée.

Quelle est ta saison préférée? La mienne est la roquette. Quelle est votre émission de télévision préférée? J’ai dit aux gens sur l’application: «La statique rugueuse de mon téléviseur non syntonisé, qui a récemment commencé à projeter une scène d’accident maléfique que je ne peux voir. C’est sur la CW. “

Je vous ai tous utilisés. Le public éphémère du battage médiatique de ce premier jeu mobile de Nintendo m’a donné du pouvoir. Je me suis plus amusé avec Miitomo qu’avec les futurs titres mobiles de Nintendo comme Super Mario Run, Dr. Mario World, et Animal Crossing: Pocket Camp combiné.

Je ne me reproche pas d’utiliser Miitomo pour troller. Non, c’était en grande partie la faute de Nintendo, étant donné que le jeu était dirigé par Yoshio Sakamoto, connu par la plupart des gens comme le réalisateur de Super Metroid, mais connu par des gens sympas comme le producteur du titre 3DS Tomodachi Life. Dans Tomodachi Life, le «but» du jeu – et j’utiliserais plusieurs guillemets si cela était grammaticalement approprié – était de vivre parmi vos amis. Comment as-tu fais ça? Eh bien, encore une fois, vous les avez créés par l’intermédiaire d’un fabricant de Mii, vous les avez collés dans des pièces, puis vous avez fait des trucs comme leur donner des cadeaux bidimensionnels bizarres, apparaître ensemble dans des séries de quiz, avoir des querelles d’amour et aller à la ligne la navigation de plaisance. Parfois, vos Miis se battaient, puis se déguisaient en astronautes, puis exploraient les rêves. Rien dans Tomodachi Life n’avait de sens. C’était, en soi, une pêche à la traîne de tout le genre du simulateur de vie.

Miitomo, puis, en utilisant le moteur et l’équipe de développement identiques et le style graphique de Tomodachi Life, nous a finalement apporté l’aspect singulier qui manquait cruellement à son prédécesseur: la fonctionnalité en ligne. Vous n’aviez pas à faire semblant avec Miitomo, vous parliez en fait à vos amis que sur la 3DS étaient simplement des remplaçants. Le seul problème majeur avec Miitomo était que littéralement tous les autres éléments de gameplay, moins un jeu de Plinko, ont été supprimés afin que cela puisse être une expérience mobile rapide.

Est-ce vraiment ma faute si j’ai insufflé l’esprit de Tomodachi Life là où il appartenait? Bien sûr que non. J’aimerais penser que lorsque j’ai payé de l’argent dans la vraie vie pour pouvoir télécharger des photos de décapants masculins dans ma maison de Miitomo, Yoshio Sakamoto aurait été fier de moi.

Miitomo n’était pas seulement Nintendo étant involontairement bizarre à un niveau mondial massif, c’était Nintendo laissant accidentellement la porte d’entrée déverrouillée. C’était Super Mario Maker sans filtres ni restrictions. (Et bien sûr, sans le gameplay non plus, peu importe.)

Après avoir assisté à une superproduction de joyaux inoubliables comme Splatoon, Fire Emblem: Trois maisons, et Super Mario Odyssey cette dernière décennie, je connais Nintendo. Je sais comment ils pensent, je sais ce qu’ils ont décidé de faire et je sais quand ils ont réussi. Et je connais des bêtises prises par des créateurs éminents quand je le vois.

Link peut-il dire «mégots» dans Souffle de la nature? Non, Link ne peut rien dire.

Miitomo est le meilleur.

Miitomo est mort.

Vive Miitomo.

