Choix du personnel de Game Of The Decade – Super Mario Galaxy 2 – Fonctionnalité

À la suite de nos 50 meilleurs jeux de la décennie, votés par les lecteurs, les membres du personnel de Nintendo Life choisiront leurs jeux Nintendo préférés entre 2010 et 2019. Aujourd’hui, PJ nous ramène au début de la décennie …

Être invité à choisir votre jeu préféré de la décennie devrait, en théorie, être une chose assez difficile à faire – surtout si, comme moi, vous avez joué un nombre absolument ridicule de jeux au cours des dix dernières années. Et c’est donc quelque chose d’une surprise que, lorsqu’on lui a demandé de faire exactement cela, un jeu a soudainement sauté de la masse brouillée de souvenirs de jeu qui constituent la majorité de mon cerveau, explosant et sortant du carnage, se lançant dans un espace clair et se cristallisant dans mon esprit comme le vainqueur clair et évident. Ce jeu est, bien sûr, Super Mario Galaxy 2.

Je suppose que je n’aurais pas dû être surpris, vraiment. Je l’ai dit assez souvent au fil des ans; c’est très probablement mon préféré de tous les temps, mais ces choses se confondent lorsque vous vous asseyez et réfléchissez trop longtemps ou écoutez des voix externes ou essayez trop fort de le forcer. Comment puis-je pousser quelque chose d’aussi manifestement important que Âmes sombres À un côté? Qu’en est-il de la majesté de Nier: Automates, Minecraft et Souffle de la nature? Mais vraiment, aller avec mon instinct (considérable), penser avec une tête aussi claire que possible et cracher la première chose à laquelle je pense, c’est un choix facile.

Où 1985 Super Mario Bros. jeté les bases encore reconnaissables des plateformes 2D telles que nous les connaissons et des Super Mario 64 a fait le premier saut correctement réussi pour le genre en trois dimensions, Super Mario Galaxy 2, pour moi, se sent comme un destin accompli. Des promesses faites puis tenues dans la mode la plus spectaculaire. C’est la représentation ultime de tout ce qui a précédé Mario; un pur génie sans faille jaillissant de l’esprit de Nintendo EAD.

Nous savons tous comment cela devait être Super Mario Galaxy Plus, une semi-suite avec seulement un an prévu pour sortir, et nous savons tous comment ces incroyables esprits de Nintendo – avec le moteur du jeu et tout problème de dentition fermement derrière eux avec l’original de 2007 – ont été complètement déchaînés maintenant, à venir avec tellement d’idées incroyables pour les niveaux que 1.5 est devenu un gros gros 2. C’est une suite qui supprime toute prétention de récit – encore plus que la plupart des jeux Mario – sans intention d’adhérer à ce qui était populaire à l’époque ( 2010 a été une grande année pour le grand monde ouvert, les jeux basés sur l’histoire); c’est un jeu de plateforme dans sa forme la plus pure, et pour moi, c’est Nintendo qui révèle le vrai potentiel du genre, avec d’innombrables possibilités pour son avenir potentiel tout en une seule fois.

Chaque galaxie dans laquelle vous vous frayez un chemin ici – avec une délicieuse secousse de la Wiimote – est construite autour d’un concept si délicieux qu’une IP de plateforme entièrement nouvelle pourrait être forgée autour d’elle, puis elle est abandonnée dans l’obscurité, pour ne plus jamais être vue dans la plupart des cas. Super Mario Galaxy 2 vous donne juste assez de goût pour vous mettre à l’aise, juste un petit grignotage de quelque chose de délicieux, puis il fouette votre assiette et réinitialise la table.

Je me souviens distinctement d’avoir été assis dans ma chaise de jeu – oui, je suis une personne terrible, terrible – et de penser en 2010 que c’était tout pour Mario; ils ne pourraient sûrement jamais dépasser quelque chose d’aussi bon. Et, pour être honnête, ils ne l’ont toujours pas fait. Odyssée se rapproche, une belle chose en soi, mais ce n’est pas une représentation aussi pure; il y a des distractions là-bas. Il permet cette itinérance en monde ouvert, il a les objets de collection, les bibelots, ces Broodals sanglants et bien plus d’une histoire pour casser un peu les choses. Super Mario Galaxy 2 est, en comparaison, un flux non dilué de perfection de jeu féroce. Il est parfait pour les nouveaux arrivants, en les facilitant doucement et en les aidant en cas de besoin grâce au Cosmic Guide de Rosalina, mais il a également beaucoup à offrir aux vétérans intelligents.

Pour un titre sorti la même année que Red Dead Redemption, Effet de masse 2 et Fallout: New Vegas – tous de beaux jeux et des jeux qui permettent au joueur de faire mille entrées de contrôleur qui ne font rien dans l’immensité de leur monde – voici un jeu où chaque pression sur un bouton est connectée à quelque chose d’immédiat. Chaque interaction avec les niveaux de Super Mario Galaxy 2 est importante. Que vous bourdonniez habillé comme une abeille dans la galaxie Honey Hop, chronométrez vos sauts dans la musique dans la galaxie Beat Block, parcourez une planète pour tuer un boss, emmenez Fluzzard lors de son premier vol ou enchaînez des prises de langue délicates avec votre vieux copain Yoshi, rien ne presse une touche est gaspillée.

Dix ans, c’est une sacrée période – en particulier dans le jeu – et pourtant, comme je le fais si souvent, ce jeu ne manque jamais de m’étonner à quel point, voire pas du tout, il est vieilli. Il se sent parfait, il est beau, utilise parfaitement la Wii comme plate-forme et cette partition orchestrale en plein essor – le Mario Galaxy Orchestra avec un mélange magique d’anciennes et de nouvelles compositions – il se sent vraiment comme l’un d’une poignée de véritables intemporels jeux vidéos.

Il convient également qu’il soit sorti au tout début de cette décennie folle et folle et qu’il ait résisté à tout ce qui s’est passé après, émergeant victorieux dans mon esprit et – à en juger par son Metascore – beaucoup d’autres, comme la meilleure chose qui soit arrivée dans le jeu. au cours des dix dernières années. Je doute qu’il y aura jamais un autre Mario Galaxy; Je veux dire, que diable feraient-ils pour vaincre celui-ci? Mais je suis toujours reconnaissant que tant d’esprits incroyables se soient réunis et nous aient donné celui-ci pour que moi et mes fils puissions nous asseoir ensemble dans ma petite salle de jeu et rire et m’émerveiller et passer les anciennes Wiimote et Nunchuk entre nous pendant que nous apprécions cela belle chose ensemble.

C’est spécial. C’est spectaculaire. C’est un Mario.

.