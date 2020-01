Choix du personnel de Game Of The Decade – The Witcher 3: Wild Hunt – Fonctionnalité

À la suite de nos 50 meilleurs jeux de la décennie, votés par les lecteurs, les membres du personnel de Nintendo Life choisiront leurs jeux Nintendo préférés entre 2010 et 2019. Aujourd’hui, Liam nous rappelle que parfois, il faut continuer d’essayer de trouver vraiment un bijou …

Soyons clairs, The Witcher 3: La chasse sauvage n’est pas seulement mon jeu de la dernière décennie, mais c’est aussi facilement l’un des meilleurs jeux auxquels j’ai jamais joué de ma vie – j’ose dire le meilleur. J’ai obtenu ce titre environ un an après sa sortie initiale en 2015. À ce moment-là, le jeu avait reçu «plus de 200 récompenses» (selon l’art de la boîte), et la rumeur s’était bel et bien répandue à travers le pays à propos de son caractère jeu vidéo de nouvelle génération. En fait, ma propre copie Xbox One comportait une citation à l’avant d’une certaine sortie commençant par «I» et se terminant par «N» disant comment il «définit la prochaine génération» et même si je ne suis pas toujours d’accord avec les gars tristement célèbres pour se plaindre de «trop d’eau» dans un Pokémon jeu, je ne pourrais pas être plus d’accord dans ce cas particulier.

Donc, après avoir lu beaucoup de bonnes choses à ce sujet en ligne et d’un ami proche qui avait déjà terminé cette aventure fantastique épique sur PC quelques mois auparavant, j’ai démarré Witcher 3 et me suis préparé pour une «aventure massive dans un monde ouvert» comme jamais avant. Bien que je possédais les jeux précédents de la série sur la plate-forme numérique GOG.com, je n’avais pas vraiment joué à l’un ou l’autre. Ce même ami m’avait également rassuré sur le fait que la connaissance des jeux existants ou des romans polonais originaux de l’auteur Andrzej Sapkowski n’était pas requise, alors j’ai plongé dans la troisième grande sortie de Witcher de CD Projekt Red – comme beaucoup d’autres chefs de file chez le temps.

Malgré des critiques élogieuses et un sentiment d’enthousiasme à l’idée de vivre quelque chose de nouveau au-delà du pays habituel d’Hyrule, j’ai fini par perdre assez rapidement de l’intérêt pour le jeu. C’était une combinaison de choses, de mémoire. Les menus confus et trop détaillés, le mouvement lent de Geralt – y compris son cheval Roach qui s’arrêterait à la seule vue du moindre rebord – et même l’histoire ne semblait pas spéciale au début.

J’ai fini par mettre le jeu en veilleuse, tout en me promettant en même temps que j’y retournerais un jour pour découvrir ce monde sombre mais magnifique dont tout le monde raffolait. Je pense qu’il a fallu environ un mois avant de le récupérer et de commencer un nouveau fichier de sauvegarde. Encore une fois, j’ai vraiment essayé de l’aimer et je n’ai pas eu de chance. J’ai fait un peu plus de progrès cette fois-ci, mais j’avais à peine foulé le pied dans la première ville avant de la relâcher. Avance rapide de quelques mois et j’ai décidé de lui donner une dernière chance. C’est à ce moment-là que tout a cliqué et je n’ai jamais regardé en arrière.

Le reste de l’année, j’ai passé la majeure partie de mon temps libre à jouer à The Witcher 3 et à explorer le monde en tant que Geralt of Rivia. Quand je ne le jouais pas, j’y pensais, et quand je le jouais, je me plongeais dans cet univers fantastique vaste et détaillé pendant des heures. Je suis devenu plus investi dans les personnages au fil du temps et j’ai recouvert l’histoire au point que je ne voulais pas que l’aventure de Geralt se termine.

C’était vraiment une «aventure massive dans un monde ouvert» qui a défini les jeux de prochaine génération. À l’époque, je n’avais personnellement jamais vu un monde de jeu aussi vaste et ouvert comme celui-ci et à ce jour même, il y a peu d’autres qui, selon moi, peuvent rivaliser avec son niveau de détail (en gardant à l’esprit, La légende de Zelda: le souffle de la nature n’existait pas à ce stade). De toute évidence, les personnages ont également joué un grand rôle dans l’aventure. Geralt, Yen, Triss, Ciri et même Dandelion avaient tous des personnalités uniques et plus vous les connaissiez, plus vous vous attachiez à chacun. Les voies de branchement n’ont fait qu’ajouter à cela, et le combat a eu l’un des meilleurs jeux d’épée que j’aie jamais connu dans un jeu vidéo, malgré les contrôles initialement maladroits.

Je pense que ce qui est important à noter ici, c’est le fait que j’ai persévéré et maintenant je considère The Witcher 3: The Wild Hunt non seulement comme l’une des meilleures sorties de la dernière décennie, mais comme l’un des plus grands jeux de tous les temps. . Je pense que si vous avez joué ce titre du début à la fin, vous comprendrez pourquoi il est si spécial, mais pour tous ceux qui le lisent qui ne l’ont pas fait – c’est un jeu qui a fait un beau travail d’adaptation d’une série de livres qui étaient sans doute sous-représentés en dehors de leur patrie en Pologne. Heck, il y a même une série Hollywood Netflix avec Henry Cavill, et si le showrunner veut l’admettre ou non – elle n’a sûrement reçu le feu vert qu’en raison de l’incroyable succès mondial du troisième jeu.

Bien sûr, depuis lors, le jeu est arrivé sur Switch, permettant aux fans de jouer cette incroyable aventure où ils le souhaitent. Je dois admettre que je suis en fait stupéfait qu’un monde aussi dense et détaillé que celui-ci puisse être transporté dans votre sac à dos, mais cela me fait énormément plaisir que Witcher 3 soit maintenant vécu par un public beaucoup plus large – un public qui peut n’a jamais joué à aucun des jeux précédents. Bien sûr, la version Switch n’est pas aussi jolie que les offres Xbox One ou PS4, mais l’essentiel est que le cœur du jeu reste totalement et totalement intact.

Tout ce que je dirai à ce stade, c’est que si vous n’avez pas joué à The Witcher 3: Wild Hunt, faites-en votre priorité de jeu en ce moment et surtout – continuez jusqu’à la fin. Cela pourrait ne pas attirer votre attention dès le début, mais le troisième et dernier chapitre de Geralt finira probablement par être l’une de vos expériences de jeu les plus mémorables de tous les temps si vous restez avec lui jusqu’à la conclusion (le DLC est également incroyable, il vaut la peine notant). Il y a probablement une leçon de vie ici aussi; peut-être quelque chose de voir les choses jusqu’à la fin, parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez manquer quelque chose de spécial. Je l’ai presque fait.

