Choix du personnel de Game Of The Decade – Xenoblade Chronicles – Feature

À la suite de nos 50 meilleurs jeux de la décennie, votés par les lecteurs, les membres du personnel de Nintendo Life choisiront leurs jeux Nintendo préférés entre 2010 et 2019. Aujourd’hui, Mitch plaide sa cause pour l’une des dernières sorties majeures de la Wii …

L’année était 2011. Après une course longue et réussie, la console Wii de Nintendo était enfin en train de se terminer et les fans ont tourné leurs yeux pleins d’espoir vers l’horizon, juste au-dessus duquel reposait une nouvelle plate-forme prometteuse appelée Wii U. La présentation E3 2011 de Nintendo a reçu beaucoup de battage médiatique en raison du dévoilement du nouveau matériel, mais la société avait également des millions de fans pour plaire qui n’étaient pas encore tout à fait prêts à retirer leurs consoles Wii. Ils avaient, bien sûr, Zelda: Skyward Sword à attendre à l’automne, mais à part cela et Le retour de Kirby dans Dream Land, la prochaine programmation de la Wii semblait plutôt décevante étant donné que le support tiers avait presque disparu et que Nintendo lui-même évoluait clairement. Les fans de Nintendo en Europe, cependant, avaient une autre sortie notable à attendre qui arriverait plus tard cet été: Chroniques de Xenoblade.

Dans le sillage d’un doute considérable sur le fait qu’il quitterait jamais les côtes japonaises, le JRPG tentaculaire de Monolith Soft avait été confirmé pour l’Europe en mars, Nintendo of Europe ayant pris les devants pour la publication. Bien qu’il s’agissait plutôt d’une niche à l’époque, la renommée universelle, la portée ambitieuse et le talent de développement autour de Xenoblade l’ont élevé à un statut presque mythique dans la communauté des joueurs, et en associant cette perception avec le calendrier de sortie léger pour l’année, il y avait un beaucoup de buzz autour d’un jeu qui – peut-être seulement un an auparavant – serait venu et reparti avec à peine beaucoup de fanfare.

Les fans européens étaient naturellement excités, mais il y avait ensuite les fans nord-américains. Ils ont également été pompés par les nouvelles de mars, car cela devait certainement signifier que Nintendo of America ferait une annonce similaire. Nintendo avait fait tout son possible pour traduire cet énorme RPG en anglais, il était donc logique que la société souhaite faire le maximum d’investissement possible.

Et pourtant, le silence de Nintendo était assourdissant. Toute mention de Xenoblade serait soit ignorée, soit rencontrée avec le «aucun commentaire». Non seulement Nintendo of America ne semblait pas du tout intéressé à faire venir Xenoblade, mais cela allait même jusqu’à supprimer activement la prise de conscience de la sortie, comme en témoigne un responsable marketing de Nintendo of Europe en remarquant comment ils voulaient montrer le jeu à l’E3, mais ont été spécifiquement invités à ne pas le faire par Nintendo of America.

À ce stade, les fans avaient le choix: ils ne pouvaient rien faire et laisser passer leur fenêtre d’opportunité, ou ils pouvaient essayer de faire quelque chose au sujet de la décision qui avait manifestement été prise. Assez d’entre eux ont opté pour cette dernière option. Contestés par le rejet de Nintendo de la sortie et désireux de la jouer pour eux-mêmes, les fans nord-américains se sont regroupés dans un effort populaire pour attirer l’attention de la société dans un mouvement qui s’appelait Operation Rainfall.

Le mouvement était centré sur trois titres, les deux autres étant La dernière histoire et Tour de Pandore, et il a été organisé de manière impressionnante. Des milliers de fans sont sortis du bois pour participer à une série de campagnes d’écriture de lettres et de démonstrations en ligne – telles que faire de Xenoblade la première place de la liste de précommande multiplateforme d’Amazon – conçues pour rendre tout sauf impossible pour Nintendo de simplement ignorer davantage le problème. Cela a duré des mois. Même si le mouvement a attiré une attention considérable des médias de jeu, Nintendo a continué à murmurer dans l’espoir que les fans le laisseraient aller. Ils ne l’ont pas fait. Et même si cela semblait peu probable, Nintendo a finalement cédé environ six mois après la formation de l’opération Rainfall. Xenoblade est ensuite arrivé en Amérique du Nord au début de 2012 en série limitée, exclusive à GameStop, et le reste appartient à l’histoire.

Et tu sais quoi? Les fans avaient raison de se battre pour ce match. Même maintenant, Xenoblade Chronicles est toujours l’un de mes RPG préférés, simplement en raison de l’efficacité avec laquelle il a modernisé la formule JRPG tout en gardant les choses relativement traditionnelles. Vous aviez toujours l’intrigue fatiguée de «l’élu», mais la prémisse de tout ce qui se passe au dos de deux gigantesques titans morts a conduit à des intrigues vraiment fascinantes. Les environnements massifs du monde ouvert qu’il encourageait les joueurs à explorer et les centaines de quêtes qu’il contenait lui donnaient une sensation de MMO, mais l’ennui a été considérablement réduit avec de petites fonctionnalités de qualité de vie qui ont rationalisé la progression. le Final Fantasy XII-le système de combat s’est avéré à la fois difficile et profond, tandis que les futures capacités de vue de Shulk ont ​​ajouté des rides intéressantes au rythme.

Et bien que les graphismes soient certainement apparus un peu, ahem, simple si vous y regardez de plus près, il est difficile de dire que Xenoblade n’a pas eu pas mal de moments impressionnants alors que plus de ses environnements surréalistes et grands ouverts étaient présentés. À vrai dire, je n’étais pas si impressionné par le monde du jeu jusqu’à ce que je mette la main dessus La légende de Zelda: le souffle de la nature qui, surprise surprise, doit une grande partie de sa conception de carte du monde à nul autre que Monolith Soft.

Aujourd’hui, la franchise Xenoblade est essentiellement devenue un incontournable du calendrier de sortie en cours de Nintendo. Non seulement les chroniques Xenoblade originales ont-elles reçu une réédition en tant qu’exclusivité New 3DS, mais elles reçoivent également un remaster HD qui est prévu pour le Switch cette année. La série est suffisamment importante pour que Nintendo décide de donner son feu vert et de sortir un deuxième jeu, Xenoblade Chronicles X, sur la Wii U pour tenter de contourner le récit entourant la plate-forme en déclin rapide. Il est assez important que Nintendo décide alors de sortir une autre suite, Xenoblade Chronicles 2, deux ans plus tard en tant que version finale de la société pour l’année inaugurale du Switch. Il est assez important que Sakurai décide de donner à Shulk une place sur la liste pour Super Smash Bros., le caractère apparaissant dans les deux Smash 4 et Ultime.

Ce qui était une série à laquelle Nintendo pensait que personne ne serait intéressé est devenu quelque chose qui a créé une base de fans passionnée et, surtout, en croissance. Xenoblade Chronicles 2 a fini par vendre 1,7 million d’exemplaires en juin dernier, ce qui en fait la version la plus vendue jusqu’à présent, et les ventes de la dernière version Torna: le pays d’or L’expansion des DLC a également dépassé les attentes de Monolith Soft. Bien sûr, Xenoblade ne publiera jamais Mario Kart chiffres sur les tableaux de vente, mais il est plus que prouvé qu’il a quelque chose à offrir que les fans du monde entier en veulent plus. À part Splatoon, Je dirais que Xenoblade s’est révélé être la prochaine nouvelle IP la plus importante de Nintendo cette décennie.

L’essentiel à retenir de tout cela, cependant, c’est qu’il démontre le pouvoir de la communauté des fans quand ils peuvent tous s’entendre sur quelque chose. Si l’opération Rainfall n’avait jamais été formée et que les fans nord-américains n’avaient jamais fait autant de bruit qu’eux, Xenoblade Chronicles serait probablement devenu un peu plus qu’une note de bas de page dans la longue et riche histoire de Nintendo. Cela n’aurait pas été oublié, mais ce serait toujours cet étrange «joyau caché» dont certains (européens) parleraient avec tendresse lorsqu’ils se souviendraient de la Wii. C’est à cause de cette première campagne de fans que le Xenoblade original est devenu le succès influent qu’il a fait, et en conséquence, toute victoire ultérieure pour cette série dans les années à venir sera également le résultat direct de ce dévouement. Je pense qu’il est essentiel que nous nous en souvenions, car il est facile de tomber dans la mentalité que les voix de la fanbase tombent dans l’oreille d’un sourd. Croyez-le ou non, ils ne le font pas.

Je suppose que c’est ce qui fait de Xenoblade Chronicles (sans doute) mon jeu préféré de la dernière décennie. Non seulement c’était un jeu tout à fait stellaire basé uniquement sur ses propres mérites, mais la campagne populaire qui a vu le jour était quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant et que je n’ai toujours pas revu depuis. Xenoblade Chronicles était donc un jeu unique tous les dix ans pour de nombreuses raisons, et je me demande si une telle chose se reproduira au cours des prochaines années. À tout le moins, je sais que je serai là le premier jour quand Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sortira plus tard cette année, et j’espère que Monolith Soft continuera de nourrir cette série au fil des années.

.