Choix du personnel de Game Of The Decade: Zelda: Breath Of The Wild – Fonctionnalité

À la suite de nos 50 meilleurs jeux de la décennie, votés par les lecteurs, les membres du personnel de Nintendo Life choisiront leurs jeux Nintendo préférés entre 2010 et 2019. Pour compléter notre série de fonctionnalités, l’ancien rédacteur en chef de Nintendo Life, Thomas Whitehead, revient pour nous faire part de son choix des dix dernières années …

La fin d’une décennie est soit une occasion importante, soit «juste une autre année», selon votre point de vue. En tant que point de repère, cela nous donne une chance de penser à combien les choses ont changé – ou pas, dans certains cas – au cours de dix ans; cela s’applique certainement aux jeux vidéo.

Choisir un «jeu de la décennie» est cependant délicat, ou du moins il devrait l’être. Les jeux ont non seulement beaucoup évolué, mais les genres et les styles ont changé. Pourtant, de manière prévisible pour tous ceux qui me connaissent, je choisis un jeu de la génération actuelle comme mon préféré de la décennie; il est en lice pour être mon jeu préféré de tous les temps, mais peut-être une autre fois pour ce débat.

Les guillemets autour de «génération actuelle» ont du sens, comme bien sûr, je parle de La légende de Zelda: le souffle de la nature. C’était censé être la sortie Zelda de Wii U, mais une combinaison de retards de développement et des pauvres anciens problèmes de Wii U signifiait que Breath of the Wild était devenu plus connu sous le nom de jeu Nintendo Switch. D’une part, il est triste que la Wii U n’ait jamais eu de jeu Zelda principal pour s’appeler le sien, mais en fait, la nature même du concept hybride Switch a aidé le jeu à consolider sa place de favori de la décennie. Non seulement c’est un jeu époustouflant, mais cela a complètement changé mon point de vue sur notre hobby.

Le jeu a toujours été dans ma famille, principalement à travers moi-même et mon frère aîné, et j’ai de bons souvenirs de nuits multijoueurs en famille sur le SEGA Mega Drive où mes parents se joindraient. Comme nous vieillissions tous, ces nuits en famille se sont passées moins (à part un renouveau au début des années Wii), mais mon achat d’une DSi (et le début de mon histoire d’amour de près de 7 ans avec ce même site Web en 2011) a également amené ma mère dans le giron du jeu. Mon père joue aussi à certains jeux, mais cela soulève toujours des sourcils quand je parle de ma mère retraitée qui bat Dragon Quest jeux, par exemple. La forme hybride du Switch, quant à elle, le rendait irrésistible quand il a été annoncé, et bien que j’en ai eu un tôt et que j’ai battu Breath of the Wild en 6 jours pour écrire une critique (j’attends toujours ma médaille), mon frère et la mère avait des précommandes prêtes.

Lorsque j’ai effacé le jeu pour examen, je l’ai fait correctement, en ce sens que j’ai effacé les quatre donjons «principaux» et obtenu la vraie fin. Mais j’ai dû me précipiter un peu parce que le jeu est ridiculement gros, et malgré le déverrouillage de toutes les tours, il y avait des zones et des quêtes plus petites que je ne voyais tout simplement pas; il n’y avait tout simplement pas de temps. Ensuite, j’ai pu voir ma famille en faire l’expérience, dès les premiers pas hésitants de ma mère sur le Plateau où elle a pris des notes sur les contrôles (rendez-nous les manuels, sacrément!), Puis voir mon frère travailler aussi lentement que possible parce qu’il aimait tellement.

C’est devenu une obsession familiale, même si mon père avait parfois l’impression que nous devenions tous fous. Chaque fois que nous nous rencontrions pour un dîner en famille, nous parlions de Breath of the Wild d’une manière plutôt (ahem) à bout de souffle. Et puis ma mère et mon frère mentionneraient un village ou une quête et je serais confus – “où est-ce?”. Décrivez un scénario où deux hommes d’une trentaine d’années sortent des interrupteurs de leurs sacs tandis qu’une femme dans la soixantaine allume la télévision pour son système. «Là-bas, il faut gravir cette montagne». C’était une découverte constante et pendant des semaines, nous n’avons parlé que de Zelda – des zones sympas, des conseils pour les sections difficiles et pourquoi c’était le jeu le plus incroyable auquel nous ayons jamais joué.

C’était joyeusement collaboratif, et j’ai réalisé que ma critique 10/10 ne l’avait même pas coupé; ce jeu signifiait plus qu’un score «parfait» pour moi. J’ai découvert et appris le monde avec ma famille, et j’avais l’impression que nous ne pourrions vraiment découvrir tout Hyrule que si nous travaillions ensemble.

C’est ce qui rend Breath of the Wild unique, spécial et différent de tout autre jeu que j’ai personnellement expérimenté au cours de la dernière décennie. Trois joueurs, trois copies et une aventure sans fin. J’ai joué la campagne jusqu’à la fin 4 fois – dans un tiret pour examen, plus lent dans la collaboration susmentionnée avec la famille, en mode maître, et plus récemment une course à 100% comprenant tous les DLC dans l’ordre (mais pas toutes les graines de Korok, ne soyez pas idiot!). Ces playthroughs m’ont aidé à traverser de longs temps de voyage, des moments personnels difficiles et juste des extraits généraux autour de la folie et de l’ennui de la vie réelle; Je suis heureux de m’asseoir sur le canapé en le jouant sur mon téléviseur ou de prendre 15 minutes sur le portable en attendant un train. C’est le seul jeu de la dernière décennie que j’ai battu plus de deux fois en dehors de Resident Evil 4 (ma tradition d’Halloween), et sur des centaines d’heures. Les jeux restent rarement avec moi de cette façon; diable, écrire cela me donne envie de tout recommencer.

Pour certains, il manquait des éléments «Zelda classiques», et ils ne se trompent pas. Mais ce qu’il avait, c’était la capacité de stimuler mon imagination – et celle des membres de ma famille – d’une manière qui n’a jamais été égalée par aucun autre média, d’aucune sorte. Ce n’est pas seulement mon jeu de la décennie, c’est mon expérience de divertissement de la décennie. Bravo, Nintendo.

