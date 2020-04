Choix | Réponses pas à pas de The Royal Romance

Numéro de choix dans le chapitre:Choix de dialogue “correct”:Effet sur l’histoire:

Chapitre 1, Choix 7 1ère option – Tout le plaisir est pour moi

Chapitre 1, Choix 9 1ère option – Kismet, le club le plus chaud de la villeExtra occasion for + romance with Liam

Chapitre 1, Choix 11.5 (Kismet) 1ère option – Vous n’avez pas besoin d’excuse + Romance Liam

Chapitre 1, Choix 132e option – Cela ne change rien + Liam romance

Chapitre 1, Choix 151e option – Vous avez de la chance que je puisse tirer une faveur (20 gemmes) + romance Liam, 1 chance de plus + romance

Choix de diamants 33e option – Peut-être que je tombe amoureux de vous + Liam romance

Chapitre 1, Choix 161e option – rapprochez Liam et embrassez-le + Romance Liam

Chapitre 2, Choix 12e ou 3e option – Je n’ai peur de rien / ils devraient avoir peur de moi + relation avec Drake

Chapitre 2, Choix 23e option – Pour être juste, tu es plus mon type + relation Drake

Chapitre 2, Choix 61e ou 3e option – Désolé / vous êtes magnifique + relation Hana

Chapitre 2, Choix 71e option – Aidez-la à avoir une relation avec Hana

Chapitre 3, Choix 3 Toutes les options + relation Liam

Chapitre 3, Choix 81e option – Vous agissez comme un enfant Olivia est offensée

Chapitre 3, Choix 9 1ère option – Je vais après Hana (19 Gemmes) Chance à 2 Hana Romance et 1 Hana Relation

Choix de diamants 23e option – Faites-vous un câlin + romance Hana

Diamond Choice 51st option – Vous êtes sa plus grande menace + la relation avec Hana

Choix de diamants 61e option – Vous ne pourriez jamais ressembler à un gâchis + Romance Hana

Chapitre 4, Choix 11e et 2e option – Puis-je intervenir / Ceci est ma relation danse + Liam

Chapitre 4, Choix 21e et 3e option – Je l’aime / j’aimerais mieux si j’avais plus de temps avec toi 1ère = + relation Liam, 3ème = + Liam Romance

Chapitre 4, Choix 61e option – Je serai là dans 20 minutes Chance at 1 Liam romance

Diamond Choice 51ème option – Embrassez-le + Liam romance

Chapitre 4, Choix 113e option – Course de chevaux de fantaisie

Chapitre 4, Choix 123e option – Vous n’avez pas besoin de blesser les autres pour vous protéger + relation Olivia

Chapitre 5, Choix 13e option – Votre réponse chronométrée GraceCorrect

Chapitre 5, Choix 22e option – Mauvaise réponse utilisée

Chapitre 5, choix 4, 5 et 61e options = toutes les femmes, 2e options = la femme mystère, 3e options = l’américaine + Appuyez sur si vous portez une tenue en diamant,

Chapitre 5, Choix 7 2e option – Plein de charme et d’émerveillement + Appuyez

Chapitre 5, Choix 81e option – Gracieux et composé + Appuyez

Chapitre 5, Choix 91e option – confort du peuple + Presse

Chapitre 5, Choix 121e option – Je pars avec vous (18 gemmes) Chance at + Relation Drake & + Romance Liam

Diamond choix 51st option – Nous sommes heureux de vous voir + relation avec Drake

Choix de diamants 82e option – Que diriez-vous d’un baiser d’au revoir + Romance Liam

Chapitre 5, Choix 141e et 2e option – Vous avez l’air magnifique / comment gérez-vous l’attention? 1er = + romance Hana, 2e = + relation Hana

Chapitre 6, Choix 62e option – Un sens du devoir + Reine

Chapitre 6, Choix 71e option – Un chef stoïque fait pour les gens stoïques + Reine

Chapitre 6, Choix 82e option – Reculez! + Reine

Chapitre 6, Choix 92e option – C’est faux + Romance Liam

Chapitre 6, Choix 101e option – Frappez la balle aussi fort que vous le pouvez

Chapitre 6, Choix 112e option – Un art est-il perdu pour la plupart + Reine

Chapitre 6, Choix 122e option – Prenez la victoire vous-même + Reine

Chapitre 6, Choix 131ème et 3ème option – Vous vous plaindriez / Je suis en quelque sorte d’accord Les deux + Drake

Chapitre 6, Choix 15 Rencontrez-moi dès qu’il fait noir (16 gemmes) Chance de romance et de relation avec les trois

Choix de diamants 1Tous les trois1e = romance Liam, 2e = romance Drake, 3e = romance Hana

Choix du diamant 4 Tous les trois basés sur la réponse précédente + relation avec le personnage choisi

Chapitre 7, Choix 2 Tenue de lapin des neiges (25 gemmes) Une chance débloquée de romance +2 Drake plus tard

Chapitre 7, Choix 41e option – Attrapez-vous

Chapitre 7, Choix 83e option – En fait, c’est magnifique + relation Olivia

Chapitre 7, Choix 111e et 2e option – J’ai peut-être un peu de foi / Tu me fais peur + relation avec Drake

Chapitre 7, Choix 161e option – laissez Drake seul + Drake romance

Choix de diamants 1 1ère option – Voir ce que Drake prépare Jusqu’à 2 romances Drake et 2 romances Hana

Choix de diamant 31e option – Pour vous assurer que vous allez bien + Drake Romance

Choix de diamant 71e option – Prenez la main de Drake + Drake Romance

Chapitre 7, choix 171e option – j’adorerais valser Chance à +2 Hana romance

Choix de diamants 41e option – On you + Hana romance

Choix de diamants 7 Les deux options 1ère option = + relation Hana, 2ème option = + romance Hana

Chapitre 8, Choix 12e option – Je t’aimais mieux … + Hana romance

Chapitre 8, Choix 41e option – Je suis vraiment heureux de vous voir + Romance Drake

Chapitre 8, Choix 81e option – Reculer + valse

Chapitre 8, Choix 91e option – Relax + Valse

Chapitre 8, Choix 142e option – Ca Va Bien + Kiara

Chapitre 8, Choix 152e option – A clairement le dessus + Kiara

Chapitre 8, Choix 162e option – Je vais vous soutenir + Kiara

Chapitre 8, Choix 18 Toutes les options (17 gemmes) Chance à +2 de romance pour tous les personnages

Liam Diamond choice 23ème option – Il va falloir vous montrer + Liam romance

Choix de Liam Diamond 62e et 3e option – Embrassez / Chevauchez-le + Romance Liam

Hana Diamond choice 12e option – Passez du temps avec vous + Hana romance

Hana Diamond choice 62e option – Pouvez-vous mettre vos bras autour de moi + Hana romance

Choix Hana Diamond 71e option – Merci + relation Hana

Choix de Drake Diamond 11e option – J’ai hâte de vous voir + Romance Drake

Choix de Drake Diamond 7 Toutes les options 1re et 2e = + romance de Drake, 3e = + relation Drake

Chapitre 9, Choix 62e option – Je prends soin de lui + Presse, + Relation avec Liam

Chapitre 9, Choix 73e option – Esprit généreux + presse

Chapitre 9, Choix 82e option – baiser sur la joue + presse

Chapitre 9, Choix 121e option – Noeud marin + course

Chapitre 9, Choix 133e option – Accrochez-vous + Course

Chapitre 9, Choix 142e option – Utilisez la voile pour attraper le vent + Course

Chapitre 9, Choix 161e option – Je viendrai (19 gemmes) Chance à +3 Hana romance

Diamond Choice 72e option – je ferais n’importe quoi + romance Hana

Diamond Choice 83e option – Vous me gagnez + Romance Hana

Diamond Choice 92e option – Romance You + Hana

Chapter 10, Choice 1Beach Bae (25 Gems) Débloque la scène avec Hana et Drake plus tard

Chapitre 10, Choix 52e option – je vais l’avoir pour vous + Hana romance

Diamond Choice 1Swim avec Hana et DrakeChance at + Hana romance

Choix de diamant 33e option – Accélérer + Natation

Choix de diamant 41e option – Sabotage Drake + Natation

Choix de diamants 52e option – Combattez-le + Natation

Choix de diamants 63e option – Baiser? + Romance Hana

Chapitre 10, Choix 83e option – Passer du temps avec vous + relation Maxwell

Chapitre 10, Choix 91e option – Est-ce une façon de saluer un ami? + Penelope

Chapitre 10, Choix 103e option – Il n’y a pas que le Prince + Penelope

Chapitre 10, Choix 113e option – Genty détache le crabe + Pénélope

Chapitre 10, Choix 131e option – J’adorerais aller aux chutes (30 gemmes) Chance à +2 Liam romance

Choix de diamants 61e option – Kiss Liam + Liam romance

Choix de diamants 81e option – Embrassez encore Liam + Romance Liam

Chapitre 11, Choix 1 3ème option – La réponse RubyCordon correct

Chapitre 11, Choix 52e option – Avaler et sourire + appuyer

Chapitre 11, Choix 61e option – Une histoire fascinante + Presse

Chapitre 11, Choix 72e option – Celui qui fera la meilleure reine + Presse

Chapitre 11, Choix 81e option – Aidez Maxwell à parler (17 gemmes) Aucun effet sur quoi que ce soit

Chapitre 11, Choix 91e option – Nous sortons (19 Gemmes) Chance à +2 relation Drake, et + 1 Romance pour tous (+2 pour Drake)

Choix du diamant 21e option – relation Whisky + Drake

Choix de diamants 4Options 1-3 – Liam, Hana et Drake + 1 romance pour le personnage choisi

Choix de diamant 71e option – Hug Drake + 1 romance Drake

Chapitre 12, Choix 1 Maiden Fair (25 Gemmes) Aide à gagner Apple Queen, mais possible sans si vous avez la faveur de la presse des chapitres précédents

Chapitre 12, choix 53e option – 4 tasses de pommes + cuisson

Chaper 12, Choix 61e option – Comment puis-je aider? + Relation Olivia

Diamond Choice 1 (de la tenue) 1ère et 3ème options – Sceau Royal de Cordonie / Rafale de Roses + Cuisson

Chapitre 12, Choix 71e option – Catch the pie + Baking

Chapitre 12, Choix 82e option – Un atout précieux + Reine

Chapitre 12, Choix 91e option – est extraordinairement talentueux + Reine

Chapitre 12, Choix 10 3e option – Fiable + Reine

Chapitre 12, Choix 191e option – Ce serait incroyable (18 gemmes) Chance at Liam romance

Choix de diamants 31e ou 2e option – je ne peux pas attendre / nous aurions des enfants adorables + romance Liam

Choix de diamants 72e option – Kiss Liam + Liam romance

Chapitre 13, Choix 71e option – C’est injuste + relation Olivia

Chapitre 13, Choix 13 Visitez les ruines (17 gemmes) Chance à +1 de romance avec le personnage choisi

Choix Liam Diamond 22e option – Romance sexy + Liam

Choix Hana Diamond 32e option – Rapprochez-vous d’elle + Romance Hana

Drake Diamond choice 32e option – Je prends soin de toi aussi + Drake romance

Chapitre 14, Choix 52e option – C’était chaud + Romance Hana

Chapitre 14, Choix 6 Les deux options + relation Hana

Chapitre 14, Choix 10-12 Appuyez sur la cheville centrale Points les plus élevés

Chapitre 14, Choix 13Convince le Prince (18 Gemmes) Chance à +2 Liam Romance

Choix de diamants 1 Les deux options + Romance Liam

Choix de diamant 81e option – Embrassez-le + romance Liam

Chapitre 14, Choix 191e option – Aidez Drake (15 Gemmes) Chance à +2 Drake romance

Choix de diamants 62e option – Cela aurait été différent + Romance Drake

Diamond choix 72e option – Tendre la main pour le tenir + Drake romance

Chapitre 14, Choix 202e option – J’ai des sentiments pour toi + Drake romance

Chapitre 15, Choix 141e option – suivez Drake (15 Gemmes) Chance à +3 Drake romance

Choix de diamants 51e option – Et comment je me sens + Romance Drake

Choix de diamants 61e option – Je te veux + Romance Drake

Choix de diamants 71e option – Kiss Drake + Drake romance

Chapitre 15, Choix 161e option – J’adorerais y aller (18 Gemmes) Chance à +1 Liam romance

Choix de diamants 71e option – Où est mon baiser de bonne nuit? + Romance Liam

Chapitre 16, Choix 141e option (20 gemmes), 2e option (17 gemmes) 1er = romance Liam, 2e = romance Hana

Diamond Choice 1 (20 gemmes) 2ème option – Et vous méritez un baiser + Liam romance

Diamond Choice 4 (20 gemmes) 1ère option – Asseyez-vous et embrassez-le + Liam romance

Diamond Choice 6 (20 gemmes) 1ère option – Embrassez-le à nouveau + Liam romance

Diamond Choice 6 (17 gemmes) 2ème option – Que diriez-vous d’une relooking + Hana romance

Chapitre 17, Choix 102e option – Votre réponse Majesté

Chapitre 17, Choix 121e option – Nous obtenons un service de chambre (15 gemmes) Chance à +2 Hana romance

Diamond Choice 82e option – Ce que je ressens est plus que de l’amitié

Diamond Choice 91e option – Je ressens la même chose + Romance Hana

Diamond Choice 101st option – Kiss her + Hana romance

Chapitre 17, Choix 131e option – Je ressens la même chose + Romance Hana

Chapitre 18, Choix 121e option – Déchaînez-vous (30 gemmes) Chance à +1 de romance Hana

Choix de diamants 51e option – Kiss you + Hana romance

Chapter 18, Choice 151st option – Follow Drake out (30 Gems) Chance at +1 Drake romance

Choix de diamants 91e option – Embrasse-moi maintenant + Romance de Drake

Chapitre 19, Choix 51e option – Faites une pause avec Maxwell (18 gemmes) + relation avec Maxwell

Choix de diamant 72e option – Embrasse-le + relation Maxwell

Chapitre 19, Choix 121e option – Rencontrez Liam à l’extérieur (30 gemmes) Chance at + Liam romance

Choix de diamants 31e option – Kiss me + Liam romance

Choix de diamant 6 (si vous ne vous êtes pas embrassé à 3 ans) Les première et deuxième options fonctionnent toutes les deux + romance Liam

Chapitre 19, Choix 151e option – Suivez-la (16 gemmes) Aucun effet sur les personnages, mais obtenez plus de contexte d’histoire

Chapitre 19, Choix 161e option – souffle un baiser Aucun effet, mais ne dérange pas les personnages de la conversation