Christian Bale sera le méchant de Thor: Love and Thunder

Au début du mois dernier, une nouvelle rumeur est apparue qui suggérait Christian Bale comme le méchant principal de Thor: Amour et tonnerre. Merci à une récente interview avec Tessa Thompson, actrice qui joue Valkyrie dans le MCU, nous pouvons affirmer que le rôle de Bale Dans ce prochain long métrage, il a été officiellement confirmé.

Voici ce qu’il a dit Thompson en entrevue avec Divertissement ce soir:

«Christian Bale sera notre méchant, ce qui sera sensationnel. J’ai lu le script. Je ne peux pas vous en dire beaucoup. Beaucoup de messages texte passionnants échangés entre Natalie et moi. On va s’amuser. Taika écrit et réalise. Quelques visages familiers. De nouvelles personnes arrivent dans le mix. “

Certainement Taika Waititi a donné une nouvelle vie à la franchise de Thor avec Thor: Ragnarok, après deux autres séries de films dans la saga. Le réalisateur a récemment remporté son premier Oscar pour Meilleur film adapté avec Jojo Rabbit. Cette fois, il sera de retour pour diriger L’amour et le tonnerre, mais il donnera également sa Korg, comme vous l’avez fait auparavant.

Natalie Portman il sera de retour comme Jane Foster, qui a été absent de MCU depuis Thor: Le monde sombre. Après l’histoire de la bande dessinée, elle deviendra la nouvelle version de Thor Pour cette suite.

Source: ET

Marvel Studios / Disney

.