Chronique d'Innsmouth: Mountains of Madness arrive à Switch

PsychoDev publiera l'aventure graphique Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness sur Switch, a annoncé le développeur. Une fenêtre de sortie provisoire de l'automne 2020 est actuellement ciblée maintenant que l'équipe a commencé à travailler avec le matériel de Nintendo.

Voici un aperçu de Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness, avec une bande-annonce:

Mountains of Madness est le deuxième chapitre de la saga «Chronicle of Innsmouth».

L'enquêteur privé Lone Carter retrouve la conscience de se retrouver allongé, échoué, sur une plage près d'Innsmouth. Son corps a été déchiré. Sa vie touche à sa fin. Il essaie de retirer sa dernière cigarette du paquet. Son bras n'obéit pas. Alors qu'il s'évanouit dans la mort, la terreur grandissant dans ses yeux, il se souvient: La rencontre avec le Shoggoth avait été, pour lui, fatale.

Une période sans fin d'obscurité s'ensuit.

Puis, un feu brûlant à l'intérieur le réveille et il revient, complètement guéri et indemne. Depuis cette renaissance, Carter est hantée par d'horribles cauchemars. Des recherches approfondies l'ont amené à découvrir un projet d'expédition dans les régions polaires du Sud. Une équipe de scientifiques tente d'être le premier à y atteindre une chaîne de montagnes jusque-là inconnue, plus haute que l'Himalaya. Dans une immense caverne, ils découvrent les corps étrangers de créatures inconnues jusque-là figées dans les parois de glace. Les montagnes s'avèrent cacher les ruines d'une civilisation extraterrestre qui, étant venue sur la terre depuis des éons auparavant, en a fait sa maison à l'aide de ses esclaves métamorphes: les Shoggoths.

Ces événements concernant Carter se produisent dix ans avant ceux de Chronicle of Innsmouth, le premier chapitre de la saga, et influenceront les histoires de différents personnages à différentes époques, tous entrelacés et liés par un fil conducteur. Nous nous rendrons dans l'ancien Yémen, jouant le rôle d'Abdul Alhazred – «The Mad Arab», le créateur du Necronomicon – et nous mettrons même à la place de H.P. Lovecraft lui-même, le guidant le long du chemin pour dévoiler les mystères de sa lignée. Mountains of Madness est une aventure graphique, suintante de terreur sinueuse, qui entraînera tous ceux qui y joueront jusqu'aux limites de leur raison… et peut-être au-delà.

Fonctionnalités:

– Incarnez Lone Carter, Abdul Alhazred – «The Mad Arab» et H.P. Lovecraft lui-même!

– Des dizaines de puzzles et de personnages avec lesquels interagir, dans une région glaciale du sud polaire

– Un style d'art atmosphérique professionnel rendu en résolution 640 x 480

– Tout entre les mains d'un énorme geek Lovecraft inspiré par le maître

– Bande son originale présentant les événements dérangeants sous-jacents

Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness a été initialement financé sur Kickstarter. Au total, la campagne a levé 11 348 €.