Chucklefish déploie son extension gratuite Double Trouble pour Wargroove

Mise à jour (jeu 6 février 2020 17h00 GMT): L’extension gratuite Wargroove: Double Trouble est désormais en ligne sur Nintendo Switch et sur d’autres plateformes. Vous pouvez trouver plus de détails sur celui-ci dans notre article original ci-dessous.

🚨OUT MAINTENANT🚨

Wargroove: Double Trouble, une extension gratuite disponible sur PC, Switch et XBOX One.

🎖️3 nouveaux commandants

LlToute nouvelle campagne coopérative

💰Nouvelles unités

⚖️Nouveaux outils d’édition

NdEt bien plus encore.

🎮 https://t.co/7s2lczNGEE pic.twitter.com/ybrOzTc3Tk

– ⚔️ Wargroove (@WargrooveGame) 6 février 2020

Article d’origine (jeu 9 janvier 2020 04:05 GMT): En octobre dernier, Chucklefish a officiellement dévoilé son prochain DLC pour Wargroove. Au cas où vous auriez oublié, il est intitulé Wargroove: Double Trouble et est une mise à jour entièrement gratuite avec “jeu coopératif à l’esprit”, une nouvelle histoire et trois nouveaux commandants de hors-la-loi.

Maintenant, des mois plus tard, l’éditeur et développeur du jeu a confirmé que ce DLC gratuit arrivera le mois prochain, le 6 février. Ci-dessus est la bande-annonce officielle et ci-dessous est un contexte supplémentaire:

Après un enlèvement inattendu et de sévères demandes de rançon, votre groupe de voyous n’a d’autre choix que de réaliser le plus grand braquage qu’Aurania ait jamais vu…

Ce nouveau contenu vous permettra de prendre le contrôle du puissant Wulfar, des jumeaux dérangeants Errol et Orla et du maléfique Vesper. Vous aurez également accès à deux nouvelles unités (Thieves & Riflemen), de nouvelles missions d’arcade, un nouveau biome de volcan, des mises à jour de l’éditeur personnalisé, des morceaux de musique Outlaw et un certain nombre de mises à jour en ligne:

Cartes Quick Play compétitives en ligne, y compris certaines des cartes les plus compétitives de la communauté, telles que votées par l’équipe Groove of War

Lobbies multijoueurs publics et privés – vous pouvez désormais jouer à des campagnes personnalisées en ligne!

Visitez le site Web de Wargroove pour plus d’informations sur le solde et les modifications en ligne. Allez-vous revoir Wargroove pour essayer ce DLC gratuit à son arrivée? Postez un commentaire ci-dessous.

