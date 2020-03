Chucklefish montre un grand intérêt pour Wargroove 2

Wargroove, un jeu de stratégie qui peut être considéré comme le successeur spirituel d’Advance Wars, a déjà plus d’un an sur le marché, et Chucklefish, l’étude à l’origine du développement de ce titre, semble être si satisfait de la bonne réception du jeu. , Quoi parle d’une suite est déjà une réalité.

Pour le moment, il n’y a aucune confirmation officielle que Wargroove 2 est une réalité. Cependant, Chucklefish a publié un tweet où ils mentionnent qu’ils envisagent de faire une suite à ce titre de stratégie au tour par tour, et ils ont demandé au public ce qu’il voulait voir dans cette suite.

Nous nous demandons si les gens aimeraient @WargrooveGame 2… ⚔️

Qu’en penses-tu? Pourriez-vous jouer une suite à Wargroove?

– Chucklefish (@ChucklefishLTD) 10 mars 2020

Donc, si vous avez quelques idées que vous souhaitez voir se réaliser, il vous suffit de répondre au tweet de Chucklefish et vous pourrez voir votre vision à l’avenir Wargroove 2. Pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre une confirmation officielle et une date de sortie.

En parlant de Wargroove, vous pouvez consulter notre critique de Double Trouble, le premier DLC gratuit de ce titre ici.

Via: Chucklefish

