Chun-Li Cosplayer traite désormais les patients atteints de coronavirus

Auparavant, Kotaku a présenté Yuan Herong. C’est une culturiste qui travaille comme médecin dans la province du Shandong, en Chine.

«Je suis médecin», a-t-elle récemment écrit sur Instagram, ajoutant qu’elle «doit [be] en première ligne »et qu’elle devait faire de son mieux pour lutter contre l’épidémie.

“171 cas de nouvelle pneumonie ont été guéris et 15238 cas suspects ont été découverts”, écrit-elle, expliquant à quoi elle était confrontée. «Les guérisseurs sont tous traités par la médecine traditionnelle chinoise et d’autres traitements symptomatiques. Nous ferons de notre mieux pour faire du bon travail en matière de prévention et de traitement. »

Lorsqu’il ne travaille pas, Yuan Herong continue de travailler et de télécharger des photos de gym, des clips et des photos de cosplay.

Elle n’est qu’un des professionnels de santé infatigables qui travaillent dur pour contenir le virus.

.