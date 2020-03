Ci-dessous se dirige vers la PS4 en avril avec le mode Explore

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 25 mars 2020 18:45 GMT

Le robot d’exploration de donjon descendant de Capybara ci-dessous se dirigera vers la PS4 en avril.

Au dessous de sortira sur PS4 le 7 avril avec le mode Explore.

Le mode sera également publié en tant que mise à jour pour le PC sur Steam le même jour et pour Xbox One peu de temps après.

Le mode d’exploration offre une expérience plus accessible et encourage l’exploration. Il propose des changements de survie, de mort et de dégâts, ce qui transforme le jeu en une aventure-action.

Si vous voulez un défi, vous le trouverez dans le mode de jeu original qui s’appelle maintenant Survive.

