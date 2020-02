Ci-dessous se dirige vers PS4 avec le mode Explore plus accessible

Par Stephany Nunneley,

Samedi 8 février 2020 16:03 GMT

Le robot d’exploration de donjon de haut en bas de Capybara se dirige vers la PS4, et un nouveau mode d’exploration sera disponible pour toutes les plateformes.

Au dessous de sortira sur PS4 ce printemps avec un mode qui encourage l’exploration.

Le mode Explore propose des changements de survie, de mort et de dégâts, le rendant accessible aux joueurs qui recherchent davantage un style de jeu d’action-aventure. Le mode vous permettra de découvrir le jeu sans «subir la douleur exquise» du design original.

Ceux qui recherchent une expérience de survie plus difficile la trouveront dans le mode de jeu original, qui s’appelle maintenant Survive.

“Le mode Explorer est notre façon de répondre à tous ceux qui ont joué ci-dessous au lancement et ont trouvé le défi un peu trop raide”, a déclaré Kris Piotrowski de Capybara. “Il était clair que de nombreux joueurs étaient intrigués par le monde souterrain et la riche atmosphère du jeu, mais sa difficulté a rendu le jeu inaccessible pour certains.”

Le mode Explorer sera inclus avec la version PS4 et arrive également sur Steam et Xbox One.

Ci-dessous a été annoncé pour la première fois à l’E3 2013 lors du salon Microsoft. Initialement prévu pour une sortie en 2016, il a finalement été publié en décembre 2018.

