Ci-dessous, venez sur PS4 ce printemps, jusqu’à présent uniquement disponible sur PC et Xbox One

Le roguelike de Capybara Games a également ajouté un nouveau mode de jeu axé sur l’exploration.

Il y a un peu plus d’un anpour PC et Xbox One, dans ce dernier comme une console temporaire exclusive. Une exclusivité qui a déjà pris fin, puisqueJeux de Capybaravient d’annoncer queCi-dessous, atteignez la PS4 ce printemps.

De cette façon, les utilisateurs de PS4 pourront obtenir ci-dessous sous peu, pour savoir tout ce qu’il offrecette intrigante aventure roguelikede donjons aléatoires avec des éléments del’exploration et les puzzles, ainsi que la survie et le combat. Mais cela n’a pas été la seule annonce importante du match.

Avec la dernière bande-annonce du jeu, elle a également été annoncéeUne nouveauté pour toutes ses plateformes: le mode Exploration. Un gameplay plus détendu pour ceux qui veulent simplement profiter de l’exploration du monde mystérieux d’En-dessous,sans se soucier de choses comme la faim, la soif ou la mort instantanée. Si vous voulez tout savoir de cette aventure, ne manquez pas notre analyse de Ci-dessous sur Xbox One.

