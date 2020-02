Cinematic Platformer Ministry Of Broadcast obtient une date de sortie en avril et une édition Steelbook

L’année dernière, dévoilé sur Switch et Steam au T1 2020, un jeu de plateforme cinématographique basé sur des histoires Ministère de la radiodiffusion arrive à Switch le 28 avril de cette année. Non seulement cela, mais si vous êtes fan de tout ce qui est physique, vous pouvez actuellement précommander le jeu et obtenir l’édition natty Steelbook au même prix qu’une copie physique standard.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous et la bande-annonce de l’an dernier, le développeur PM Studios canalise l’apparence des plateformes de l’atmosphère comme Retour en arrière et Un autre monde tout en injectant “une forte dose d’humour espiègle, de sarcasme de grade A et de méfait comique”, selon le texte de présentation officiel

Vous incarnez un protagoniste naviguant dans des environnements contrôlés par un régime vigilant et vous devrez résoudre un tas d’énigmes et d’énigmes distopiennes mortelles si vous voulez revoir votre famille. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, il est magnifique et nous rappelle le merveilleux pixel art de The Way Remastered:

Le jeu arrive le 28 avril pour 39,99 $ et les précommandes sont en hausse qui incluront le Steelbook au même prix que l’édition standard. Si les plateformes cinématographiques sont votre sac, vous voudrez peut-être garder un œil sur cela car Ministry of Broadcast a été nominé pour divers prix de jeux indépendants et développeur de jeux vétéran et Doomguy John Romero aime ça:

Excellent travail sur le jeu et félicitations pour votre récompense! Continuez comme ça – le jeu est amusant et drôle! # gamedev— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) 3 juin 2018

“Amusant et drôle” – nous prendrions cela de M. Romero! Faites-nous savoir si cela suscite votre intérêt ci-dessous.

.