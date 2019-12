Cinq façons peu coûteuses d'organiser votre fouillis de gadgets

Je ne m'appellerais pas un thésauriseur technologique, mais j'ai certainement une abondance de gadgets éparpillés dans mon bureau. Si vous avez l'impression de vous battre constamment contre une montagne de câbles, de disques et d'écrans, vous pouvez mieux utiliser votre espace avec quelques outils d'organisation bon marché. Voici ce que j'utilise pour garder mon encombrement au minimum.

Un ensemble de tiroirs transparents pour câbles, adaptateurs et autres objets encombrants Photo: Whitson Gordon

Il était une fois, une seule boîte en carton dans mon placard était suffisante pour contenir tous mes câbles de rechange, dongles et séparateurs. Mais à mesure que de nouvelles normes sont apparues pour les moniteurs PC, les chargeurs de smartphones et d'autres technologies, la boîte a grandi … au point où elle était littéralement pleine à craquer.

Certains de ces câbles peuvent probablement être donnés ou recyclés, mais j'ai tendance à garder les choses parce que, en tant que drogué, je me retrouve toujours dans des situations où j'ai besoin d'un câble aléatoire que je n'utilise pas normalement. Et bien sûr, je n'ai probablement pas besoin de garder 19 câbles VGA, mais je pourrais en avoir un ou deux sous la main.Alors après avoir donné l'excédent, j'ai mis tous mes cordons supplémentaires dans un ensemble de tiroirs de pulls transparents de The Container Store. Chacun a une étiquette (pour les câbles vidéo, les câbles réseau, les chargeurs USB, etc.) et il va dans mon armoire de bureau. C'est tellement plus simple que n'importe quelle solution d'organisation de câbles que j'ai jamais essayée auparavant. Si votre collection est plus petite que la mienne, il existe des tiroirs similaires dans des tailles plus petites qui devraient vous convenir.

Un trieur de lettres pour téléphones, tablettes et liseuses

En tant que rédacteur technique, j'ai plus de gadgets que la personne moyenne, mais il y a encore de bonnes chances que vous possédiez plus d'un écran tactile. Si vous avez un téléphone, une tablette et un Kindle jonchent constamment votre chambre, prenez un trieur de lettres et utilisez-le comme base de départ pour toutes ces dalles. Ils prendront moins d'espace sur votre table de chevet, et vous passerez un peu moins de temps à aller "où diable est mon iPad?!" Lorsque vous voulez juste regarder Netflix. Bonus: si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un concentrateur de charge USB comme celui-ci pour une petite station de charge organisée, comme décrit dans ce guide sur How-To Geek.

Un boîtier de CD pour DVD, Blu-Rays et jeux vidéo

D'accord, arrête. Je peux déjà vous sentir faire défiler les commentaires pour vous moquer de moi. Mais écoutez-moi.

Le streaming est génial, et je suis heureux de l'utiliser pour des comédies et des émissions de télévision décontractées. Mais si vous voulez la meilleure qualité possible dans vos films, surtout si nous parlons de films en 4K HDR avec Dolby Atmos, les disques sont toujours le moyen de battre. Les sources de streaming ne sont tout simplement pas (encore) à la hauteur. Et bien sûr, je rippe tous ces disques sur mon NAS pour un affichage pratique à la demande dans Kodi, mais je dois encore faire quelque chose avec les disques – et vous êtes fou si vous pensez que je vais remplir un tas d'étagères avec des boîtiers en plastique.

J'ai donc un boîtier de CD massif des années 1990 d'AmazonBasics rempli de DVD, de Blu-ray et de vieux jeux PC et PlayStation que je n'ai pas achetés numériquement. Je recycle les boîtiers en plastique ou (dans le cas des dos combinés DVD / Blu-ray) je les donne à des amis avec le DVD de rechange. Alors que la plupart des gens sont passés des disques, les vrais amateurs de home cinéma connaissent ma douleur – et c'est un énorme gain de place. Il existe une version à 128 disques et une version à 400 disques, selon la taille de votre collection.

Un organisateur de batterie pour la technologie de la vieille école

Je ne me souviens pas comment j'ai trouvé cet organisateur de batterie à 20 $ sur Amazon, mais je ne peux pas croire que je suis resté si longtemps avec des Duracells lâches à se balader dans un tiroir. Bien sûr, les piles jetables sont presque inexistantes en ce qui concerne les gadgets de haute technologie de nos jours, mais les télécommandes de télévision, les avertisseurs de fumée et les piles de jouets pour enfants éparpillés dans ma maison fonctionnent toujours dessus – et j'étais fatigué de creuser autour de mon tiroir priant pour les AAA. Vous pouvez le mettre dans un tiroir ou l'accrocher au mur dans votre placard pour un accès facile. Il est même livré avec un petit testeur, vous pouvez donc voir si une batterie est morte ou si quelque chose d'autre ne va pas avec votre gadget.

Crochets, velcro et bandes de commande

Retirer vos gadgets des tables, des bureaux et des tables de nuit est le nom du jeu, et je suis devenu habile à trouver d'autres surfaces pour les coller. J'ai déjà écrit à ce sujet, mais les bandes de commande sont parfaites pour monter des objets sur le dessous de votre bureau – amplis pour casque, lecteurs de carte SD, disques durs externes … vraiment, tout ce qui n'est pas intégré à votre ordinateur. Il en va de même pour les écouteurs, grâce à des crochets à coller comme celui-ci. La même idée peut s'appliquer à peu près à tout: ces crochets sont parfaits pour tenir des télécommandes ou des contrôleurs de jeux vidéo sur le côté de votre centre de divertissement (bien que le Velcro fonctionne aussi, si c'est plus votre sac). S'il est assis sur une table, placez-le sur le côté ou le dessous de vos meubles, et vous aurez beaucoup plus de place pour les activités.

