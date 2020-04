Cinq joueurs ont besoin de savoir Call of Duty: Modern Warfare Players

Call of Duty: Modern Warfare atteint un nouveau sommet de popularité malgré la panique qui règne dans le monde.

Warzone a été un grand succès pour les fans et les joueurs professionnels continuent de faire leur apparition grâce aux matchs en direct de CDL. Alors maintenant que les matchs seront joués depuis la maison et regardés par les fans dans le confort de leur canapé, voici un rappel rapide de qui garder un œil sur les matchs à venir.

James «Clayster» Eubanks

Dernièrement, le joueur de Dallas Empire James Eubanks peut être trouvé en train de se moquer en ligne avec ses coéquipiers sur Twitter. Il poste des mèmes, interagit avec les fans et fait de son mieux pour créer des tweets magnifiquement étranges comme celui-ci.

????????????????? je suis confusion homme, je suis CONFUSIONNNNNNNNNNNNNNNNNNNN – Empire Clayster (@Clayster) 25 avril 2020

Le gars est l’un des joueurs les plus reconnus de l’histoire de la CDL, principalement en raison de son charmant personnage devant la caméra ainsi que de son équilibre entre une stratégie offensive et défensive solide. Il est également connu pour être le «hype-man» de presque toutes ses équipes d’esports passées en raison de son énergie et de son soutien fervents.

Matthew «FormaL» Piper

FormaL a remporté son premier championnat avec Luminosity – et son premier depuis le championnat CWL 2017 – lorsque LG a remporté le grand prix CWL Fort Worth en mars 2019.

Formal a commencé sa carrière de joueur compétitif dans la franchise Halo. Après être devenu célèbre en tant que professionnel de Halo, il a commencé à chercher ailleurs pour poursuivre ses activités sportives électroniques. Après la chute de Halo du circuit Pro de la Major League Gaming, Formal a remarqué la popularité et la concurrence croissantes dans Call of Duty. Comme beaucoup d’autres joueurs de Halo cherchant à trouver un autre jeu pour devenir pro, Formal a décidé de s’essayer au jeu de tir à la première personne le plus populaire au monde.

Des tirs de précision comme ceux-ci – délicats sans mains chaudes et prêtes à jouer. Découvrez le Hot Play de la semaine @ FormaL présenté par @Zippo_Gaming HeatBank 9s #sponsored #warmhandsplayfast pic.twitter.com/Xvl5Dt8H5z – Chicago Huntsmen (@Huntsmen) 16 avril 2020

Seth «Scump» Abner

Sans aucun doute, Scump est le plus reconnaissable de toute la nation COD. En raison de son visage et de son répertoire trop expressifs pour les conversations trash d’après-match, Scump a acquis un certain nom dans la CDL.

Fils d’un ancien joueur de baseball professionnel, Abner est deux fois médaillé d’or aux X Games de la Major League Gaming (MLG). En août 2017, Seth a remporté son tout premier championnat du monde Call of Duty et aide actuellement les Huntsmen de Chicago à ouvrir la voie à la victoire dans la CDL.

Match d’élimination contre le LONDON RR, criez @GameFuel pour m’avoir aidé à passer! #Gamefuelpartner pic.twitter.com/goE0vcHmq6 – Seth Huntsmen (@scump) 25 avril 2020

Il dirige également une chaîne YouTube qui a actuellement obtenu plus de 2,4 millions d’abonnés et plus de 500 millions de vues de chaîne.

Ian «Crimsix» Porter

L’auto-étiqueté «34 fois champion de la DCO» est connu pour son ego (ainsi que pour ses formidables jeux offensifs sous pression). Mieux connu par son pseudonyme en ligne Crimsix, Porter est un joueur professionnel de Call of Duty pour l’Empire de Dallas. Il le tue, littéralement, mais parfois sa colère et son côté extrêmement autocritique semblent se dérober… surtout cette saison.

OpTic de GG. Je déteste faire des interviews après des matchs où je ne suis pas satisfait de ma performance individuelle. J’ai quand même le W. – Empire C6 (@Crimsix) 25 avril 2020

Crimsix a été la première personne au monde à remporter le titre: “Major League Gaming Pro Player”, à la fois dans Halo et Call of Duty. Il est actuellement le deuxième joueur COD le mieux payé, gagnant environ 751045 $, et avec ses compétences, ce prix ne montera en flèche que dans les années à venir.

Damon «Karma» Barlow

Sans aucun doute l’un des joueurs les plus performants de Call of Duty, Karma est une force avec laquelle il faut compter. Il a marqué de gros points lors du dernier Open de Las Vegas, mais ce qui est encore plus intéressant, c’est la somme d’argent que Damon a pu récolter depuis qu’il a commencé à jouer professionnellement (environ 800 000 $ par an).

À seulement 26 ans, Barlow a déjà fait une carrière assez moderne pour lui-même. Il a été champion du monde en 2013, 2014 et 2017 et est également connu pour son travail avec Optic Gaming et Seattle Surge.

Il convient également de noter que ce gars est également médaillé d’or aux X GAMES, ce qui ne fait que renforcer la dualité des joueurs professionnels d’esports.

Ap dit qu’il va rembobiner LMAOO pic.twitter.com/Ys8tSn95iq – Damon B (@DKarma) 26 avril 2020

Pour plus d’informations sur Call of Duty et esports, suivez ESTNN sur Twitter et Facebook.