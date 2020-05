Cinq nuits chez Freddy: une aide recherchée devrait choquer les propriétaires de commutateurs plus tard ce mois-ci

En 2018, nous avons eu la surprise quand le Cinq nuits chez Freddy Le créateur, Scott Cawthon, a révélé qu’il apportait les trois jeux originaux au Switch eShop avec l’aide de la société française de développement de logiciels Clickteam. Il a enchaîné avec la sortie du quatrième jeu vers la fin de l’année dernière.

Maintenant, il semble que le Switch recevra également Cinq nuits à l’aide de Freddy voulaient plus tard ce mois-ci. Une liste Nintendo, qui a depuis été retirée, aurait révélé qu’elle serait publiée le 21 mai pour 29,99 $ USD. Bien que nous ne puissions pas nécessairement confirmer que ce seront la date et le prix exacts, le développeur a au moins confirmé qu’il viendra sur Switch:

Un petit accident https://t.co/vZi8RjKMGT! La page commerciale de Help Wanted a été mise en ligne sur https://t.co/vZi8RjKMGT. Nous lancerons la version Switch dans quelques semaines … pas encore tout à fait! Nous travaillons pour faire descendre la page afin de ne pas dérouter tout le monde.https: //t.co/KKylPdRaFh— Steel Wool Studios (@SteelWoolStudio) 30 avril 2020

Cette entrée particulière rassemble une collection de mini-jeux classiques et originaux se déroulant dans l’univers FNAF et bien que la liste PC de Help Wanted ait été lancée en tant que jeu VR, un casque n’est plus nécessaire pour jouer au jeu grâce à une récente mise à jour. Voici quelques captures d’écran de la version Steam:

Est-ce un jeu que vous découvrirez plus tard ce mois-ci? Laissez un commentaire ci-dessous.

