Cinq points à garder à l’esprit au sujet de Gears Tactics

La série Gears of Wars, ou Gears comme on l’appelle aujourd’hui, se prépare à faire le saut vers de nouveaux territoires. Bien que la saga ait été caractérisée comme un jeu de tir à la troisième personne, le 28 avril 2020, elle se plongera dans le genre des RPG tactiques grâce à Gears Tactics. Ce titre arrivera sur PC via Steam, Windows 10 et sera également disponible sur Xbox Game Pass pour PC (bêta) à partir du jour du lancement. Avant de vous lancer dans cette aventure, voici cinq grands points à considérer.

Le deuxième spin-off de Gears, le premier à grande échelle

Tout d’abord, Gears Tactics sera la deuxième incursion dans la série en dehors du jeu de tir à la troisième personne. Le premier titre à explorer de nouveaux territoires a été Gears POP!, Qui est un titre de stratégie avec un gameplay similaire à celui de Clash Royale. De même, l’idée de développer un jeu Gears Tactics n’est pas un concept nouveau, car À l’ère de la Xbox 360, il était prévu de faire entrer cette franchise dans le monde de la RTS avec Kinect.

Cependant, lors d’une conversation que nous avons eue avec Tyler Bielman, directeur du design chez Gears Tactics, il nous a dit que Ce nouveau développement n’a aucun rapport avec les 360 Tactics annulés. De cette façon, ce titre prévoit de combiner le style de jeu Gears of War caractéristique avec le gameplay offert par les RPG tactiques.

Mais qu’est-ce que cela signifie? Bon, Gears Tactics offre une plus grande liberté de mouvement et d’action que tout titre tactique traditionnel. Pour commencer, il n’y a pas de grille sur les scènes, c’est-à-dire que vous pouvez vous déplacer autant que vous le souhaitez, tant que vous tenez compte des capacités de vos personnages. Au lieu de vous positionner dans une zone et d’attaquer, vous avez à votre disposition un certain nombre de points d’action, que vous pouvez utiliser pour exécuter une série de commandes dans n’importe quel ordre et autant de fois que possible.

De même, nous avons à notre disposition une compétence appelée overwatch, que vous pouvez utiliser comme tactique défensive qui transforme vos unités en tours de garde dédiées à l’élimination de tout ce qui bouge. Pour mettre l’avion à niveau, les ennemis seront assez agressifs et peuvent utiliser des tactiques complexes cela vous fera réfléchir à deux fois sur chaque action.

Engrenages avec une touche RPG

Dans Gears Tactics, vous ne pourrez pas survivre avec de simples attaques frontales. Il s’agit d’un jeu de stratégie, et en tant que tel, vous devez prendre en compte plusieurs éléments du méta-jeu. Au total, il existe cinq classes différentes, qui vont du simple éclaireur au passant par un lourd et même un tireur d’élite. Chacun aura la possibilité d’utiliser jusqu’à 30 compétences.

Le style de jeu de chaque personne ne se reflétera pas seulement dans la façon dont vous utiliserez ces capacités. En plus de cela, chaque personnage pourra monter de niveau et améliorer un arbre de progression axé sur quatre points importants. De les rendre physiquement plus forts, à les transformer en mur de défense pour aider sur le champ de bataille.

Mais la personnalisation ne se termine pas par des capacités actives et passives, car vous devez également considérer les armes et les différents équipements dont vous disposez, ce qui permet également de changer de couleur de différentes manières. Vous pouvez obtenir une variété d’armes en récompense dans vos missions ou auprès d’autres personnages. Microsoft et la Coalition ont clairement indiqué que Gears Tactics n’inclura aucune sorte de microtransaction. Vous trouverez tout dans le jeu, sans avoir à sortir votre portefeuille.

Une histoire très Gears

Gears Tactics se déroule 12 ans avant l’événement du premier match de la série et aura Gabe Díaz, père de Kate Díaz, comme protagoniste. Vous pouvez donc vous attendre à des références aux deux sagas principales et quelques nouvelles fonctionnalités qui se connecteront au récit principal.

L’histoire que Bielman et son équipe nous offrent est caractéristique de la série Gears, avec tout et le budget d’une production AAA. C’est-à-dire, se concentre sur les personnages, qui se lanceront dans un voyage pour vaincre Ukkon, un savant fou de la horde de criquets. Toutes les cinématiques se dérouleront en temps réel, vous pourrez donc voir les personnages principaux portant l’armure que vous avez collectée et personnalisée.

Des rencontres colossales comme aucun autre jeu tactique

Gears of Wars est reconnu par ses colossaux ennemis. Les batailles contre des boss colossaux ont toujours été et seront aussi caractéristiques de la série que l’emblématique Lancer. Alors Dans Gears Tactics, vous pouvez vous attendre à des affrontements qui honoreront la série.

Ces confrontations nous feront reconsidérer toutes sortes de stratégies à notre disposition. Un patron ne s’arrête jamais et a plusieurs attaques à sa disposition, certains avec des capacités destructrices couvrant un tiers de la scène. Ce sera notre tâche de trouver la manière la plus optimale de traiter avec le boss ainsi qu’avec les ennemis normaux qui se mettent en travers.

Tirer le meilleur parti de votre PC

Gears Tactics arrive sur PC, vous pouvez donc vous attendre à une multitude d’options de personnalisation en fonction de la puissance de votre équipe. Cependant, Si vous n’avez pas les meilleurs composants du marché, vous pouvez toujours profiter de ce titre, car il est possible de modifier la qualité visuelle et sonore de manière simple à partir du menu.

Des textures aux environnements, vous pouvez créer une expérience qui se déroule dans les capacités techniques de votre ordinateur. De toute évidence plus le matériel est puissant et la meilleure qualité vous sélectionnez vos options de performances, votre expérience visuelle et sonore peut s’améliorer.

Gears Tactics arrivera sur PC via Steam et Windows 10 le 28 avril 2020. Si vous faites partie de ceux qui aiment Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass pour PC (bêta), vous aurez accès à ce jeu le même jour de sortie. Bien qu’il ait été mentionné qu’une version pour consoles est prévue, ni la Coalition ni Microsoft n’ont pour l’instant confirmé si elle sera disponible pour Xbox One ou Xbox Series X, ni quand elle parviendra aux mains de ces utilisateurs.

Via: Atomix

