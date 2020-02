Circuit Dude propose des puzzles top-down à base de tuiles pour changer ce mois-ci

Circuit Mec – un casse-tête top-down à base de tuiles qui a été lancé sur Steam en 2017 – devrait arriver sur Nintendo Switch plus tard ce mois-ci, il a été confirmé.

Le jeu vous aide à aider le titulaire du Circuit Dude à construire son ultime invention secrète. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, vous le ferez en branchant des puces, en poussant des blocs, en appuyant sur des commutateurs, en faisant pivoter les murs et plus encore, avec 120 niveaux à battre au total. Il y a aussi un éditeur de niveau dans le jeu qui vous permet de créer vos propres niveaux et de les partager en ligne pour vos amis.

Voici une description officielle du gameplay:

Le gameplay est simple: guidez Circuit Dude sur chaque prise afin de brancher les micropuces. Une fois toutes les sockets remplies, le portail de sortie s’active, ce qui vous permet de passer au niveau suivant. Mais fais attention! Une fois que vous avez branché une puce sur une prise, vous ne pouvez pas revenir à cet endroit. Vous devez être intelligent dans la façon dont vous naviguez à travers un niveau; Sinon, vous vous empêcherez d’accéder à la sortie. En cours de route, vous rencontrerez plus de 10 mécanismes de carreaux différents et intéressants, tels que des murs rotatifs, des tapis de téléportation, des boutons et des interrupteurs sur lesquels vous pouvez vous tenir, des trappes, des blocs à pousser, des sondes électriques, des tapis roulants et autres!

Vous avez des vies illimitées et il n’y a pas d’ennemis actifs. La seule façon de mourir dans Circuit Dude est de se suicider. C’est un jeu de puzzle où si vous êtes coincé ou mourez, c’est de votre faute. Il a un grand sens du défi avec ce génial “Ah Ha!” moment où vous résolvez un autre niveau.

Sa sortie sur Switch est prévue pour “fin février”, alors assurez-vous de garder un œil sur celui-ci sur l’eShop vers la fin du mois si vous êtes intéressé.

Qu’est-ce que tu penses? Allez-vous essayer celui-ci si le prix est correct? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

