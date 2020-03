Clash of Elementalists Burst vient de 3DS sur Nintendo Switch

Le développeur japonais Amzy a annoncé que bientôt son œuvre la plus connue, Battle of Elementals – également connue sous le nom de Choc des élémentalistes en Occident, il va faire le saut vers l’eShop de la console hybride dans une version remasterisée; Ce n’est pas la première fois que cela se produit, car il y a environ quatre ans, il en a fait de même du DSIware au 3DS eShop, bien que dans ce dernier cas, il ne soit pas si clair s’il a fait le saut vers le Vieux Continent, malgré le fait qu’il ait déjà été Au moins, j’ai trouvé l’anglais localisé. Quoi qu’il en soit, cette critique du slogan Burst devrait atterrir dans l’eShop pour Nintendo Switch le prochain 24 avril sur les terres japonaises pour le moment, en l’absence d’annonce officielle dans le reste des territoires. Il s’agit d’un jeu de combat en trois dimensions au format arène de combat, dans lequel nous pouvons choisir entre neuf personnages avec leurs pouvoirs élémentaires respectifs -feu, glace, foudre …-, combattant en duels intenses de tête-à-tête pour obtenir le titre convoité du guerrier élémentaire le plus fort.

Pour le moment, il n’y a pas de bandes-annonces ou de gameplay du jeu dans sa version finale de la console Joy-Con, alors au moins vous pouvez jeter un œil à sa bande-annonce de présentation originale, en 2011 lorsqu’elle est sortie dans la boutique virtuelle de DS, mieux que rien:

Trailer de Clash of Elementalists (DSiWare)

