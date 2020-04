Classons les jeux de la civilisation, du pire au meilleur

Comment séparez-vous la grandeur? Vous ne pouvez qu’essayer. Et rappelez-vous que hexagones> grilles.

Dans ce dernier épisode de Pecking Order, je vais choisir entre certains de mes jeux préférés et les plus joués de tous les temps. De l’original jusqu’aux extensions de Civilization VI, j’ai eu la chance de pouvoir expérimenter chaque jeu Civ au lancement, et je vais opposer mes souvenirs les uns aux autres dans cette confrontation.

Ce qui rend la séparation de ces jeux difficile, c’est que, lorsque vous les regardez dans leur ensemble, ils sont tellement similaires. Alors que des pincements et des replis ont été réalisés et que les systèmes ont été introduits et révisés, bon nombre des mécanismes les plus élémentaires sont restés presque intacts pendant près de 30 ans. Cela en dit long sur la durabilité du design de base de la série, mais cela rend également le choix entre les jeux beaucoup plus difficile qu’une franchise où, disons, le premier jeu n’a presque rien en commun avec le dernier.

Quelques notes avant de commencer: seuls les titres principaux de Civilization sont inclus. Cela explique pourquoi la colonisation originale n’est pas en tête de liste, et aussi pourquoi Beyond Earth, Alpha Centauri et Civilization Revolution manquent également. Cette liste était déjà assez difficile car elle ne concernait que les six jeux principaux.

