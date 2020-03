Claydol a plus de 20 000 ans et a été incarné par des extraterrestres

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Claydol!

Détails de Claydol

Type: Sol / Psychique

Hauteur moyenne: 4 ’11 “

Poids moyen: 238,0 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération III

Il existe des noms de Pokémon vraiment intelligents. Des noms qui me font rire ou dire “Ohhhh … je comprends!” Ensuite, vous avez Claydol, qui est un Pokémon qui est une vieille poupée en argile. Alors ils ont pris ce que c’est, une poupée d’argile et ont enlevé une lettre et ont enlevé l’espace entre les deux mots. Précis, mais pas très amusant.

Claydol est un Pokémon étrange, mais pas parce qu’il vole secrètement des enfants dans la nuit ou mange les rêves des bébés. C’est étrange parce que, selon les entrées de Pokedex trouvées sur Bulbapedia, il a été créé il y a plus de 20 000 ans par des personnes anciennes qui l’ont fabriqué en argile. On dit que son design étrange est inspiré par “… quelque chose qui est descendu du ciel.” Je ne pense pas que je saute aux conclusions pour dire que cette chose est basée sur les extraterrestres, non?

Il semble également que des extraterrestres auraient pu donner vie à Claydol. Dans une entrée de Pokedex vue dans un épisode de l’anime, elle aurait été animée par une «lumière mystérieuse». En outre, ils peuvent voler en utilisant leur esprit. Savez-vous qui d’autre pourrait voler en utilisant son esprit? E.T. Qui est, si vous ne le saviez pas, un extraterrestre célèbre du film E.T.

Ainsi, Claydol est un jouet en argile vieux de 20000 ans qui a pris vie grâce aux ovnis et a été construit pour ressembler à des extraterrestres qui ont atterri dans les temps anciens et interagi avec les premiers humains dans l’univers Pokemon. Les gens, appelez la chaîne History Channel, je pense que nous leur avons offert un nouveau spectacle. Appelez aussi ce mec bizarre aux cheveux fous.

Fan Art préféré

Quelque chose à ce sujet me rappelle Steven Universe. En fait, l’idée d’un ancien extraterrestre fait d’argile forte ressemble à un ennemi qui aurait pu apparaître dans ce spectacle.

Faits aléatoires

Ce Pokémon peut tirer des faisceaux d’énergie de ses mains. Ce qui est impressionnant étant donné qu’il ne s’agit que d’une touffe d’argile vivante. S’il pleut, Claydol fondra. Il doit couvrir son corps d’énergie psychique pour se protéger des intempéries. Quelqu’un obtient cette chose un parapluie. Aucun autre Pokémon n’a la même combinaison de types que Claydol et sa forme de pré-évolution, Baltoy. (Ce nom n’est pas beaucoup mieux.)

.