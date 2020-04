Cliff Bleszinski pourrait-il revenir à Gears of War? La créatrice répond

Les retrouvailles sont une possibilité dans divers domaines de la vie, y compris celui professionnel. Pendant de nombreuses années, un secteur de fans de Gears of War a envisagé l’idée que Cliff Bleszinski revienne à la franchise qui a conduit à son succès, surtout après le départ de Rod Fergusson de The Coalition et le fait qu’il n’y avait pas un nom ou une figure créative visible pour les années à venir de la franchise. Qu’a dit Bleszinski récemment à ce sujet?

Cliff Bleszinski révèle qu’il retournerait travailler dans Gears of War

Il n’est pas étrange pour quiconque de penser que Gears of War pourrait s’appuyer sur l’une de ses créations les plus importantes, celle qui connaissait le projet depuis sa création, et dans le contexte de l’arrivée d’une nouvelle génération de Xbox qui aura sûrement un nouvel épisode de la franchise, Le nom de Cliff Bleszinski n’a cessé de sonner. Par conséquent, le créateur, via son compte Twitter officiel, a envoyé aux fans le message suivant concernant les demandes de prise de contrôle de la franchise:

“Les fans de Gears – je les aime et j’apprécie vraiment votre soutien toutes ces années. J’ai rencontré beaucoup d’entre vous en personne et, diable, j’ai vu leurs tatouages ​​et tout. Cependant, si Microsoft et The Coalition ne m’ont pas cherché (ils ont mon information) est quelque chose qui ne va pas se produire.

Ce message peut avoir 2 interprétations. Celui que Cliff Bleszinski est peu susceptible de diriger le développement du nouveau Gears of War, qui est sûrement déjà en développement. Le second, que Bleszinski lui-même révèle que si la possibilité se présentait, il l’envisagerait de retourner dans l’industrie et de sortir de sa retraite après l’échec retentissant de LawBreakers et Boss Key Productions.

