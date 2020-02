Cliff Bleszinski veut à nouveau travailler sur Gears of War

Cliff Bleszinski n’a pas eu beaucoup de chance ces dernières années. Après avoir quitté Epic Games en 2012, il a fondé Boss Key Productions, un studio qui a créé Lawbreakers et Radical Heights, deux des plus grands échecs que Bleszinski a vus de sa vie. Après cela, Il semble que le développement souhaite revenir sur ses routes et a proposé d’être consultant dans les prochains Gears of War.

Votre soutien ne pourrait pas être offert à un meilleur moment. Il y a quelques jours, il a été annoncé que Rod Fergusson, directeur de The Coalition, quitterait le studio pour rejoindre Blizzard. Cliffy B était responsable des trois premiers matchs de Gears of War et a travaillé dur pour positionner cette série comme l’une des plus importantes pour Microsoft et Xbox.

Selon le producteur et concepteur de jeux vidéo, il y a un élément et une idée que je voulais inclure dans la quatrième partie et cela n’a pas été fait.

«Même si je donne environ 3 pages de notes sur Gears 6, je parierais que la perception de la communauté serait charmante. Il y a une chose que je voulais BEAUCOUP pour Gears 4 et ils ne l’ont jamais fait … UGH. »

Cela pourrait être la grande opportunité de Cliff Bleszinski de retourner travailler dans l’industrie qui l’a vu grandir et mûrir à mesure qu’il se développait. Cependant, Pour le moment, on ne sait pas si The Coalition ou Xbox sont en pourparlers avec Bleszinski, ni qui sera le successeur de Rod Fergusson.

– Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 6 février 2020

