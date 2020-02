Cliff Bleszinski veut travailler à nouveau dans Gears of War et a déjà des idées

Cliff Bleszinski a eu une carrière pleine de hauts et de bas dans l’industrie. Il est surtout connu pour avoir travaillé dans la franchise Unreal, avec Epic Games, ainsi que pour avoir joué un rôle fondamental en tant que créateur et créateur des premiers épisodes de Gears of War.

Cependant, après l’échec de ses projets les plus récents, LawBreakers et Radical Heights, ainsi que la fermeture de son studio Boss Key Productions, Bleszinski a décidé de prendre une pause dans le développement des jeux vidéo.

Hier, nous avons eu la nouvelle surprenante du départ de Rod Fergusson de The Coalition, qui était en charge de Gears of War. Bien sûr, l’information est venue à Bleszinski et, à la surprise de beaucoup, il était prêt à retourner travailler dans la franchise populaire.

À partir de son compte Twitter, Bleszinski a fait une offre à Microsoft de revenir en tant que consultant. Il a également dit que Fergusson avait beaucoup de ses idées qui n’ont pas été utilisées. Le créateur a laissé entendre qu’il pourrait travailler sur le prochain épisode de la saga s’il en avait l’occasion.

L’offre est toujours à consulter sur la franchise Gears, Microsoft.

Votre déménagement.

(Rod avait un tas de mes idées inutilisées et @ MrLeePerry assis sur le sol de la salle de découpe.) Pic.twitter.com/jHd4PbzhAQ

– Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 6 février 2020

Même si je donnais 3 pages de notes sur la prise de Gears 6, je parierais que la perception de la communauté serait charmante.

Il y a une chose à laquelle ils ne sont pas arrivés que je voulais SO BAD for G4 qu’ils n’ont jamais fait. UGH

– Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 6 février 2020

Bleszinski a été soutenu par un grand nombre de joueurs, qui pensent que la créatrice ferait du bon travail sur les projets suivants de la série. D’un autre côté, une partie de la communauté n’était pas très enthousiaste, notamment à cause des pierres d’achoppement et des récentes déclarations du développeur.

Cela dit, il est nécessaire de préciser qu’il n’y a rien de confirmé. Bleszinski est prêt à travailler à nouveau dans Gears of War, mais Microsoft n’a pas parlé de ses déclarations. Par conséquent, nous ne savons pas qu’il y aura une opportunité pour Bleszinski.

De plus, la société n’a pas donné plus d’informations sur l’avenir de la saga. Gears 5 a fait ses débuts le 10 septembre sur Xbox One et PC. Recherchez toutes les actualités liées à la nouvelle livraison dans ce lien.

Source

.