Clive ‘n’ Wrench s’apprête à visiter l’eShop Nintendo Switch

Des études indépendantes progressives semblent prendre le pas nostalgique de différentes générations technologiques, elles ont commencé avec le style pixelart 8 bits et la musique chiptune, puis elles ont abordé les pixels 16 bits colorés pour enfin commencer à faire un saut qualitatif HD vers l’étoile du Nord de l’ère des 32, 64 et 128 bits: Plateformes d’exploration et de collecte 3D de charges d’objets dans différents mondes accrochés à travers un hub central qui unit une intrigue simple. En leur temps, le témoin est passé de Super Mario 64 à des successeurs successifs et presque innombrables, avec des duos de premier plan spéciaux de personnages très singuliers, généralement des animaux qui unissent leurs forces sous une seule carte de contrôle pour exécuter divers mouvements qui sont progressivement appris. , étant Banjo-Kazooie qui a commencé à ouvrir l’interdiction de cette tendance. Le temps a passé et, comme nous le disions, cette tendance semble faire son retour, non seulement entre les mains de Playtonic avec son duo Yooka-Laylee, mais aussi avec l’annonce récente du premier travail du studio indépendant Dynosaur Bites, Clive ‘n’ Wrench, une aventure qui promet de réveiller la nostalgie de ceux qui ont vécu les jours forts de Nintendo 64 et GameCube, jetez un œil à sa bande-annonce de présentation dynamique:

Bande-annonce Clive ‘n’ Wrench (Nintendo Switch eShop, PC)

Voyagez dans le temps à différentes époques de l’histoire, réparties dans onze mondes différents, à l’aide d’un réfrigérateur quelque peu modifié des années cinquante, afin d’aider le cousin du protagoniste à réparer une erreur majeure et à arrêter la Les plans diaboliques du professeur Daucus. Avec un long temps de développement – depuis 2011, la chose a commencé avec une seule personne – il est finalement prévu que hiver 2020 Ce titre saisissant est sorti dans l’eShop de la console hybride et sur PC, en l’absence de spécification d’une date définitive au cours des prochains mois.

