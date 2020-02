Cloud 9 reste invaincu après 4 semaines de LCS

La course imparable de Cloud 9 se poursuit alors que nous atteignons l’étape à mi-chemin du Spring Split (Photo: Tina Jo / Riot Games)

Nous sommes presque à mi-chemin du LCS Spring Split. Nous avons vu quatre semaines de matchs pleins d’action et le plus gros sujet de discussion est le record invaincu de Cloud 9. La liste C9 remaniée semble presque imparable et la question qui se pose à tout le monde est de savoir si elle peut continuer?

Cloud 9 a remanié sa liste au cours de la récente saison morte. Amener Zven et Vulcan dans la voie du bas et perdre le MVP Summer Svenskeren face à Evil Geniuses. L’équipe avait toujours l’air solide, mais personne n’a vu cette course impressionnante se produire avant le début de la saison. Ils ont commencé la saison avec une grosse victoire sur «la meilleure équipe de NA» Team Liquid. Même si TL n’était pas à pleine puissance car Broxah n’était toujours pas en mesure de jouer à C9, il les dépassait facilement.

Le début de saison réussi de C9 ne peut pas être simplement identifié comme un seul membre. Oui, Zven n’est pas mort avant le match de Dignitas au cours de la troisième semaine, mais vous ne pouvez pas attribuer tout le mérite à lui seul. L’ensemble de l’alignement C9 a été présenté cette saison et il est clair que l’équipe est confiante pour le reste de la division.

La vraie question est toujours de savoir qui pourrait arrêter la course? Au cours de la cinquième semaine, C9 affrontera Counter Logic Gaming (CLG) et Immortals. CLG est 1-7 et une victoire sur C9 pourrait revitaliser leur division, mais ne donnez pas espoir aux fans de CLG, cela pourrait être un autre lavage blanc pour C9. Immortals pourrait être l’équipe car ils semblent trouver leur forme malgré la récente perte de CLG. Les gens peuvent plaider pour que n’importe quelle équipe du LCS arrête la division parfaite de C9, mais seul le temps dira qui les arrêtera.

Pensez-vous que Cloud 9 restera invaincu au printemps? Selon vous, qui les battra? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

