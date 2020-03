Cloud et Sephiroth s’affrontent à nouveau dans le jeu de cartes Final Fantasy VII Remake

Photo: Mike Fahey

Avec seulement le premier épisode du remake de Final Fantasy VII en avril, qui sait quand le jeu vidéo arrivera à la confrontation finale entre Cloud et Sephiroth. Le jeu de cartes à collectionner Final Fantasy ne perd pas de temps pour arriver aux bons morceaux, avec un set de démarrage spécial à deux joueurs qui permet aux joueurs de revivre la bataille classique, en plus joli.

En tant que personne qui se noie pratiquement dans les cartes à collectionner magnifiquement illustrées de Square Enix, je peux dire que les decks préconstruits sont le moyen le plus simple d’entrer dans le jeu de longue date. J’ai un étui géant rempli de cartes en vrac et de decks premade, et neuf fois sur dix je vais chercher une suggestion de 50 cartes plutôt que d’essayer de construire la mienne. Contrairement à d’autres sociétés de jeux de cartes traditionnelles que je pourrais mentionner, Square Enix emballe ses decks préconstruits avec une sélection des meilleures cartes disponibles, plutôt que de les ranger tous dans des boosters.

Photo: Mike Fahey

J’apprécie particulièrement les packs de démarrage à deux joueurs de Square Enix, qui comprennent un jeu à thème et un livret d’instructions pratique pour chaque joueur. Sorti à côté de l’extension du jeu “Opus XI: Soldier’s Return”, le Cloud Vs. Le set de démarrage Sephiroth Two-Player est rempli de jolies œuvres d’art jouables de toutes sortes de jeux Final Fantasy, mais son cœur est évidemment avec Cloud et l’équipage.

Photo: Mike Fahey

Le deck Cloud met en vedette Cloud, bien sûr, mais il comprend également beaucoup de Vincent, Barret, Tifa, Red XIII, Aerith, Zack Fair, Jessie et Wedge. La plupart des cartes de personnage présentent un art plus ancien, ce qui est un peu décevant. J’aurais tué pour une carte avec la version remake de Wedge, AKA mon nouveau héros. Pourtant, c’est un deck très héroïque.

Le deck Sephiroth est un peu plus un méli-mélo. Ce n’est pas vraiment un type d’équipe, ce Sephiroth. Pourtant, il parvient à rassembler tout un groupe. Il y a Azul, Kadaj, Reno, Reeve et le pervers mafieux préféré de tous, Don Corneo. Je l’ai regroupé ici avec Cait Sith parce que je pensais qu’il pourrait être dans cette action, le cinglé.

Photo: Mike Fahey

Il y a une ventilation complète des deux platines sur le site Web de Square Enix. Ensemble, ils semblent être un excellent moyen pour deux personnes de passer une soirée tranquille en attendant la sortie de la première partie du remake de Final Fantasy VIII.

