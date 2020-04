Cloudbase Prime se prépare à soulever la terre sur Nintendo Switch

Le développeur Floating Island Games ouvre la voie à la sortie prochaine de son premier jeu, Cloudbase Prime, dans l’eShop de la console Joy-Con; C’est un jeu qui combine des puzzles basés sur la manipulation du terrain sur lequel vous marchez et l’action de la plateforme à la première personne, le tout dans une sorte d’avenir dystopique peuplé de nombreuses machines automatisées. La date de sortie prévue sur le Nintendo Switch eShop est le 7 mai, et pour célébrer cette proximité, nous avons une bande-annonce de présentation:

Perdu dans les profondeurs d’une gigantesque station d’extraction de gaz où les choses se sont très, très mal passées, il est temps de déplacer le terrain pour dégager les routes, de lancer des ennemis et de vous jeter dans le ciel, même si nécessaire. Préparez-vous à tirer sur de nombreux robots et à sauter dans les nuages ​​colorés! Le monde abandonné dans ces nuages ​​est plein de dangers étranges et merveilleux, découvrez des robots amis et d’autres qui ne le sont pas, accrochez-vous aux avions ennemis, combattez des boss géants et rien à l’intérieur d’énormes méduses flottantes.

Allez-y!

Trouvez de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs pour votre combinaison de robot pendant que vous explorez, même si vous n’en avez pas besoin pour gagner, mais ils valent vraiment la peine d’être trouvés!

Lancez des ondes de choc à travers le sol qui projettent des dizaines d’ennemis dans le ciel. Créez un terrain dans les airs pour vous soutenir et bloquer les missiles guidés. Découvrez de nouvelles armes et munitions. Combinez-les pour personnaliser votre chargement à tout moment!

Option pour utiliser le gyroscope HD et les commandes de mouvement du gyroscope

Voici le genre de choses que vous ferez en jouant à Cloudbase Prime:

Sauter

Tirer

Sauter en tirant

Explosez les marcheurs mécaniques jambe par jambe, puis regardez-les descendre une falaise et tomber dans les nuages ​​en dessous.

Montez / descendez du terrain pour tracer des sentiers, lancer des ennemis, vous lancer ou empêcher un missile de vous frapper au visage

Améliorez votre combinaison de robot avec de nouvelles armes, pouvoirs et munitions à utiliser dans un combat rapide et fougueux

Réduisez le temps de choisir entre vos pouvoirs et vos armes à un rythme tranquille grâce à la stratégie HUD

Lancez-vous avec le terrain pour voler haut et charger vos moteurs boost

Découvrez pourquoi les robots mutent et agissent d’une manière si étrange à travers les fragments de l’histoire que nous découvrons petit à petit

Affrontez d’énormes boss

Explorez différents niveaux, sondant les profondeurs étranges de ce lieu robotique. Grimpez sur d’énormes arbres robotiques, montez sur un dragon à réaction et trouvez des villes perdues dans les nuages!