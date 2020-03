Clubhouse revient en juin avec 51 classiques de table du monde entier

Une série à laquelle nous ne nous attendions pas nécessairement à faire un retour était Jeux Clubhouse. Vous vous souvenez peut-être de l’entrée originale de Nintendo DS qui est sortie en 2005. Bien que ce ne soit pas le concept le plus excitant, c’était toujours un jeu amusant à jouer avec des amis et la famille, et même un jeu en ligne.

Si vous avez envie de plus d’actions de table comme celle-ci, lors de la dernière Nintendo Direct Mini, Jeux Clubhouse: 51 classiques mondiaux a été révélé. Comme son nom l’indique, il y a un total de 51 matchs à apprécier dans cette nouvelle entrée prévue pour le 5 juin. Certains incluent Mancala, Slot Cars, Sliding Puzzle et Texas Hold’em. Le jeu local et en ligne est également pris en charge pour un maximum de quatre personnes.

Vous pouvez pré-acheter le jeu sur l’eShop Nintendo Switch dès maintenant. Quiconque le fera recevra des Gold Points d’une valeur de 5% du montant payé. Était-ce l’un des points forts de la présentation pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous.

.