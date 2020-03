CoD: le compte à rebours de Modern Warfare pointe vers une sortie possible de Warzone mardi

Un compte à rebours dans le jeu dans Call of Duty: Modern Warfare se dirige vers une révélation, qui devrait être pour le mode Warzone Battle Royale fortement divulgué.

Le compte à rebours devrait se terminer à 8 heures du matin demain, 10 mars. Il occupe un espace verrouillé dans le menu principal de Modern Warfare qui a été introduit avec la saison 2, et a été lié à l’existence de Warzone depuis lors. Bien qu’il apparaisse dans Modern Warfare, les fuites précédentes ont suggéré que Warzone sera à la fois gratuit et autonome, ne nécessitant pas d’achat de Modern Warfare pour jouer.

Un compte à rebours est maintenant dans la section classée de Modern Warfare

Plus tôt dans la journée, de nombreux détails sur Warzone ont été confirmés par une vidéo maintenant tirée montrant son gameplay. Cette fuite a confirmé que les joueurs se battront en matchs 1 contre 1 dans un goulag pour assurer la renaissance, présenteront 150 joueurs au lancement et prendront en charge le même jeu croisé que le multijoueur de Modern Warfare.

Bien que Warzone n’ait pas encore été explicitement mentionné par le compte à rebours dans le jeu et le développeur Infinity Ward, il est prévu que cette allumette coïncide avec le lancement du jeu sur PS4, Xbox One et PC.

