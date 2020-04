CoD: Modern Warfare Update sera divisé en deux; Voici comment télécharger les deux

Si vous possédez Call of Duty: Modern Warfare, la mise à jour de votre jeu cette semaine sera légèrement différente. Le développeur Infinity Ward divise le contenu du correctif en deux téléchargements distincts, dont l’un vous devrez démarrer manuellement.

La première partie sera téléchargée comme d’habitude sur la console de votre choix, se déclenchant dès que vous essayez de lancer le jeu lorsque la mise à jour sera mise en ligne plus tard cette semaine. De là, vous devrez lancer le jeu et accéder à n’importe quel mode en dehors de Warzone (Campagne, Multijoueur ou Spec-Ops). Vous serez ensuite invité à télécharger le DLC Data Pack, et vous ne pourrez pas jouer autre chose que Warzone tant que ce n’est pas terminé.

Une fois les deux téléchargements terminés, vous devrez redémarrer Modern Warfare pour qu’ils s’appliquent. Si vous ne faites que jouer à Warzone en mode Battle Royale gratuit, vous n’aurez pas à démarrer ce deuxième téléchargement car il ne s’applique qu’au contenu payant du pack de base Modern Warfare.

La mise à jour de cette semaine pour Call of Duty: Modern Warfare est vaste, y compris un nouveau contrat dans Warzone appelé Most Wanted, une mise à jour de la liste de lecture qui ramène les matchs d’expédition 24h / 24 et 7j / 7 préférés des fans, et la possibilité de mélanger et de faire correspondre les plans d’armes. Infinity Ward a annoncé que le patch serait en ligne le 28 avril et qu’il aurait une taille d’environ 15 Go.

