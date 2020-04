COD Warzone bloqué sur l’enregistrement pour le compte Activision – HITC

Activision

Recommandations sur la façon de résoudre éventuellement le problème avec Call Of Duty Warzone coincé lors de l’inscription au compte Activision.

Call Of Duty Warzone est l’un des jeux en ligne les plus populaires sur le marché en ce moment grâce à une combinaison de verrouillage et de la popularité de la série Activision. Cependant, alors que les joueurs sur console quittent le jeu croisé en raison de tricheurs de course principaux, les joueurs sur PC auraient des problèmes avec le jeu bloqué lors de l’inscription au compte Activision. Ce n’est pas un nouveau problème car il était répandu en mars, ce qui signifie que certains correctifs ont été partagés par la communauté.

Les fans de Call Of Duty Warzone ne sont pas entièrement satisfaits pour le moment grâce à la suppression de Plunder Quads, mais les joueurs PC qui ne peuvent pas contourner l’enregistrement pour le compte Activision sont encore plus ennuyés car ils ne peuvent pas jouer du tout.

Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations partagées qui auraient résolu le problème.

Résolution des problèmes: COD Warzone bloqué lors de l’inscription au compte Activision

Vous pouvez éventuellement corriger le Call Of Duty Warzone bloqué lors de l’inscription au dilemme du compte Activision en résolvant tout problème avec votre adresse e-mail.

La zone de guerre de Call Of Duty bloquée lors de l’inscription au problème de compte Activision peut être due au fait que vous avez déjà une adresse e-mail associée à l’éditeur.

Si tel est le cas, vous pouvez essayer de vous connecter sur le site Web d’Activision et sélectionner l’option Mot de passe oublié pour voir si votre adresse e-mail principale est déjà configurée.

Si cela s’avère être le cas, vous pourrez alors configurer un nouveau mot de passe et – hypothétiquement – commencer à jouer à Warzone. Ce correctif aurait fonctionné pour les personnes sur Reddit.

Si le problème n’est pas lié à votre adresse e-mail et que le problème se produit pour vous sur PC, vous pouvez essayer les méthodes de base fiables pour redémarrer simplement le jeu ou redémarrer votre ordinateur pour libérer de la RAM.

Vous pouvez également essayer de réinstaller le jeu, mais ce serait le dernier recours que vous voudriez utiliser grâce aux longs temps de téléchargement et d’installation.

Donc, avant de supprimer et de réinstaller Warzone, Get Droid Tips vous recommande d’essayer d’abord de mettre à jour votre pilote graphique et de voir s’il y a une mise à jour Windows.

Encore une fois, cela aurait fonctionné pour certains, alors j’espère que cela résoudra tous les problèmes que vous rencontrez.

