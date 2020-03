Code de thème dynamique pour Persona 5 Royal ne fonctionne pas sur PS4 – HITC

Atlus

Atlus a résolu le problème avec les codes de thème dynamiques pour Persona 5 Royal ne fonctionnant pas sur PS4.

Atlus a fourni une mise à jour sur Twitter indiquant que les problèmes avec les codes de thème dynamique Persona 5 Royal ont maintenant été résolus.

Histoire originale:

Persona 5 Royal est devenu disponible sur PlayStation 4, ce qui signifie que les joueurs peuvent désormais profiter du troisième jeu PS4 le mieux noté de tous les temps sur Metacritic. Malheureusement, certains fans se sont récemment plaints que leur code d’échange pour un thème dynamique ne fonctionne pas grâce à l’apparition d’une erreur indiquant que le code n’est pas valide. Cela a inquiété certaines personnes, mais Atlus a rapidement répondu.

Bien que certains pensent que Persona 5 Royal est à la fois meilleur et pire que son ancêtre d’origine, la plupart conviennent qu’il s’agit du roi des JRPG de la dernière décennie. Les fans attendent depuis un certain temps pour profiter de l’extension Golden-like, c’est pourquoi c’est une bonne nouvelle que l’aventure de plus de 100 heures est enfin disponible.

Pour ceux d’entre vous qui cherchent un correctif pour le message de code d’erreur non valide qui apparaît lors de la tentative d’utilisation du thème dynamique d’Atlus, vous trouverez ci-dessous la réponse qui a été fournie.

Résolution des problèmes: code d’erreur invalide du thème dynamique Persona 5 Royal

Il n’y a pas de correctif pour le message de code d’erreur non valide qui s’affiche lorsque vous essayez d’utiliser le thème dynamique Persona 5 Royal à partir de la boutique PSN.

Certains fans se sont plaints en ligne que leur code de thème dynamique Persona 5 Royal ne fonctionne pas sur PS4, et Atlus a rapidement répondu à ces plaintes.

S’exprimant via leur compte Twitter officiel, leur réponse indique qu’ils enquêtent sur le problème et que leur plateforme de médias sociaux fournira une mise à jour lorsqu’une résolution aura été trouvée.

Il est nul que le thème ne puisse pas être téléchargé car Persona 5 Royal est un jeu époustouflant qui ajouterait des quantités incroyables de style à l’écran d’accueil PS4 de n’importe qui, mais il est difficile de se plaindre de la perturbation lorsque vous pouvez passer le temps à attendre un correctif appréciant réellement le Jeu.

