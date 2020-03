Code d’erreur 8807 de Pokémon Home sur Nintendo Switch et mobile – HITC

Un guide sur la façon de résoudre éventuellement Pokemon Home face au code d’erreur 8807 sur Nintendo Switch et mobile.

Pokemon Home est sorti plus tôt dans le mois et de nombreux fans étaient satisfaits du service grâce à la possibilité de transférer un tas de Pokémon vers Sword and Shield. Cependant, depuis son lancement, de nombreux utilisateurs de Nintendo Switch et mobiles se sont plaints de codes d’erreur tels que 8807. Bien que nous ne puissions pas garantir de résoudre le problème, vous trouverez ici un guide sur la façon de résoudre éventuellement le problème.

Pour les joueurs Nintendo Switch, Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX sort vendredi. En plus de ce remake des donjons, les fans ont également le DLC Sword and Shield à prévoir pour juin et l’automne.

Cependant, bien que tout ce qui précède soit très excitant, ce qui n’est pas cool, ce sont les codes d’erreur fréquents pour Pokémon Home signalés par les fans. Ci-dessous, vous découvrirez comment corriger éventuellement 8807.

Code d’erreur 8807 de Pokémon Home corrigé sur Nintendo Switch

Il est recommandé aux utilisateurs de Pokémon Home sur Nintendo Switch de supprimer leurs données de sauvegarde pour corriger le code d’erreur 8807.

Pour ce faire, vous devez sélectionner Paramètres système, s’aventurer dans la gestion des données et cliquer sur Supprimer Enregistrer les données.

Une fois que vous avez fait cela, confirmez simplement la suppression en choisissant Pokémon Home, Supprimer toutes les données de sauvegarde pour ce logiciel, puis Supprimer les données de sauvegarde.

Bien que la suppression de vos données de sauvegarde puisse être effrayante, Nintendo note qu’elle n’affectera aucun de vos Pokémon déposés dans Home.

En théorie, le processus ci-dessus devrait vous permettre de charger à nouveau Pokémon Home normalement. Cependant, vous devrez confirmer votre langue, accepter les conditions d’utilisation et refaire le tutoriel.

On dit que cela a fonctionné pour certaines personnes sur Reddit et Twitter, alors j’espère que cela fera de même pour vous.

Code d’erreur 8807 de Pokémon Home corrigé sur mobile

Vous devez désinstaller et réinstaller l’application Pokémon Home sur mobile pour corriger le code d’erreur 8807.

Cela devrait supprimer le code d’erreur afin que vous puissiez charger Pokémon Home normalement une fois de plus sur mobile. Cependant, comme pour la Nintendo Switch, vous devrez confirmer votre langue et accepter à nouveau les conditions d’utilisation.

Mais, en plus, vous devrez également associer l’application à votre compte Nintendo Switch.