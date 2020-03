Code d’erreur Disney Plus 83 – HITC

MERVEILLE

Un guide sur la façon de corriger éventuellement le code d’erreur 83 pour Disney Plus.

Disney Plus est maintenant disponible au Royaume-Uni et les gens ont beaucoup aimé l’application grâce à tous les films de retour et nostalgiques à regarder aux côtés de séries télévisées. Cependant, ce que les gens n’aiment pas, c’est l’apparition du code d’erreur 83. Pour que vous puissiez revenir à tout ce qui est disponible, vous trouverez ici des moyens possibles de résoudre le problème exaspérant.

Il existe de nombreux codes d’erreur pour Disney Plus tels que 73 et 42, et la meilleure chose que vous puissiez faire dans un premier temps est d’essayer de rechercher un correctif dans le centre d’aide officiel de la plateforme. Vous y trouverez tous les codes d’erreur qui existent pour l’application, ce sera donc votre meilleur outil pour découvrir ce qui ne va pas exactement.

Cependant, si le centre d’aide ne fonctionne pas pour vous en essayant de résoudre le code d’erreur 83, vous trouverez ci-dessous quelques méthodes pour résoudre éventuellement le problème.

Disney Plus ne fonctionne pas – quel est le code d’erreur 83?

Beaucoup de gens se sont récemment plaints que Disney Plus ne fonctionne pas en raison du code d’erreur 83.

Quant à la signification exacte du code d’erreur 83, il s’agit d’un problème de compatibilité dans lequel l’application Disney Plus rencontre des problèmes de diffusion sur votre appareil.

Bien que vous ne puissiez pas télécharger le service de streaming sur des appareils qui ne sont pas compatibles, vous pouvez toujours consulter une liste pour voir sur quels appareils l’application peut définitivement être diffusée.

Si vous trouvez votre téléphone, votre console, votre ordinateur et / ou votre téléviseur dans la liste des appareils compatibles, vous pouvez ensuite passer aux méthodes pour corriger éventuellement le code d’erreur 83.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Comment réparer le code d’erreur 83 pour Disney Plus

Vous pouvez éventuellement corriger le code d’erreur 83 en vous assurant que votre appareil et l’application Disney Plus ont tous deux installé leur dernière mise à jour.

Le code d’erreur 83 ne devrait pas se produire sur toutes les plates-formes sur lesquelles vous avez téléchargé Disney Plus, donc une autre façon de contourner le problème est d’essayer de diffuser l’application sur un appareil autre que celui qui ne fonctionne pas actuellement.

En plus de vous assurer que votre appareil et l’application sont mis à jour, une autre méthode simple qui fonctionne souvent consiste simplement à fermer l’application et à redémarrer votre appareil.

L’erreur n’est pas quelque chose de nouveau car c’était un problème lors du lancement de l’application aux États-Unis en novembre, et un utilisateur de Reddit a déclaré qu’il était en mesure de résoudre le problème en trouvant un e-mail de vérification dans son dossier spam / courrier indésirable.

Enfin, vous devez vous rappeler que votre compte Disney Plus ne peut être utilisé que sur cinq plateformes différentes. Donc, si vous essayez de vous connecter sur un sixième, vous ne pourrez tout simplement pas en raison des limites de Disney.

Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, votre meilleure solution consiste à contacter Disney.

Dans les autres actualités, Comment résoudre: code d’erreur Disney Plus 83