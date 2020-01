Code Shifter d’Arc System Works a été lancé sur Switch aujourd’hui

Mise à jour (jeu 30 janvier 2020 15:15 GMT): Quand nous avons dit que cela ne devrait pas être trop long avant d’en savoir plus sur Décaleur de code, nous ne nous attendions pas à ce que ce soit assez tôt. Le jeu est apparu sur le Switch eShop aujourd’hui et est disponible en téléchargement au moment où nous parlons.

Vous pouvez sécuriser votre copie pour 17,09 £ / 14,99 $. Plus de détails peuvent être trouvés dans notre article original ci-dessous.

Article d’origine (ven 10 janvier 2020 13:45 GMT): Arc System Works, le studio derrière des séries comme Équipement coupable, BlazBlue, et River City, a révélé un tout nouveau jeu de plateforme d’action appelé Décaleur de code.

Le jeu vous incarne le rôle de Stella, un développeur de jeux qui travaille au «Awesome Rainbow Corp». Stella est chargée de supprimer les bugs du grand jeu du studio à la veille de sa sortie – pas de pression, alors – et alors qu’elle se bouscule pour résoudre tous les problèmes, elle tombe sur des erreurs très mystérieuses.

Pour lutter contre cela, elle prépare un programme de débogage – le Code Shifter – qui permet à son avatar numérique «Sera» de combattre plutôt littéralement les bogues de l’intérieur. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce et les captures d’écran sur cette même page, vous serez présenté avec deux styles esthétiques très différents lorsque vous passez du monde réel de Stella au monde en jeu de Sera. Voici quelques fonctionnalités clés:

– Des personnages emblématiques d’Arc System Works remixés en pixel art 8 bits, y compris Guilty Gear, BlazBlue, la série River City et plus encore!

– Utilisez 100 énormes personnages pour réussir à surmonter les obstacles mortels et les ennemis pour expédier le jeu à temps!

– La bande sonore propose des rendus 8 bits de thèmes de personnages populaires comme “Give Me a Break” (Thème de Sol Badguy), Bullet Dance (Thème de Noel Vermillion) et plus encore!

– En battant les boss de chaque étape, Sera est récompensée par de nouveaux costumes qui lui confèrent différents pouvoirs lorsqu’elle est équipée.

– Le mode de jeu “COLORFUL FIGHTERS” est un mini-jeu de bagarreur qui permet à jusqu’à 4 joueurs de s’affronter dans un jeu gratuit pour tous!

– Luttez contre d’autres personnages contrôlés par le processeur dans les étapes Ex de l’histoire principale pour débloquer des personnages plus jouables!

Le jeu devrait être lancé sur Switch et d’autres plates-formes au premier trimestre de 2020, il ne devrait donc pas être trop long avant d’en entendre un peu plus sur celui-ci.

Aimez-vous ce que vous voyez? Pensez-vous que cela pourrait être quelque chose à ajouter à votre liste de souhaits Switch? Faites le nous savoir dans les commentaires.

