Code transforme Super Monkey Ball PC en Super Monkey Cube

Faire rouler un singe en boule à travers une série de parcours sinueux ressemblant à un labyrinthe est un défi, bien sûr, mais qu’en est-il d’un singe pris au piège dans un cube? Que diriez-vous d’une pyramide ou d’une étoile pointue? Les trois boîtiers de singe alternatifs sont maintenant disponibles dans Super Monkey Ball: Banana Blitz HD sur Steam, déverrouillés via les codes super secrets “cube”, “triangle” et “Star”.

Le compte Twitter officiel de Monkey Ball taquine des formes alternatives depuis le 2 décembre, tweetant une vidéo du héros singe AiAi dégringolant dans une boîte. Maintenant, Super Monkey Cube, Super Monkey Pyramid et Super Monkey Star sont jouables dans la version Steam de Super Monkey Ball: Banana Blitz HD. Tous les joueurs doivent faire pour accéder aux formes alternatives est de taper le code correspondant à la sélection de personnage.

J’ai tripoté les trois formes, et pour l’instant j’aime mieux l’étoile recouverte de pointes. Il joue comme une sphère incroyablement saccadée, et cela me donne l’impression que les singes pourraient faire de réels dégâts à l’intérieur. Si Sega veut faire un spin-off de Super Monkey Murder Ball, je suis à terre.

