Codes de création de personnages et où trouver plus en ligne – HITC

Où trouver les codes de création de personnages en ligne pour Nioh 2 afin que vous puissiez incarner Harley Quinn, Geralt of Rivia et d’autres visages célèbres.

Nioh 2 est maintenant disponible sur PlayStation 4 avec des fidèles PC espérant faire l’expérience de sa brutalité à une date ultérieure. Contrairement à son ancêtre où vous jouiez en tant que cosplayeur de Geralt of Rivia William, dans Nioh 2, vous pouvez créer votre propre personnage. Non seulement cela, mais vous pouvez également entrer des codes de création de personnages afin de pouvoir jouer des visages célèbres créés par d’autres personnes.

Si Nioh 2 est votre premier de la série, vous n’avez pas à vous soucier trop des événements de son prédécesseur car – malgré son nom – Nioh 2 est une préquelle. De plus, vous ne jouez pas avec William non plus, donc peu importe que vous connaissiez l’existence du mec ou non.

Peu de gens n’aiment pas pouvoir créer leur propre personnage, mais pour Nioh 2, cela fonctionne aussi bien que pour tous les autres jeux Soulsborne. Cependant, si vous souhaitez jouer en tant que visage célèbre d’un autre jeu vidéo mais que vous n’avez pas le temps, la patience ou le talent pour façonner leur sculpture, la bonne nouvelle est que vous pouvez saisir des codes de création de personnages d’autres personnes.

Comment utiliser les codes de création de personnages dans Nioh 2

Vous pouvez utiliser des codes de création de personnages dans Nioh 2 à tout moment en revenant au point de départ sur la carte et en visitant la cabane.

Une fois que vous êtes revenu au point de départ de Nioh 2, il vous suffit de sélectionner Modifier l’apparence et vous pourrez modifier l’apparence de votre personnage ou les refaire entièrement sans perdre aucune de vos autres progrès.

Pour saisir des codes de création de personnage, sélectionnez simplement le pavé tactile de votre manette PS4 lorsque vous êtes dans la suite de création de personnage. Cela devrait vous permettre de trouver l’option de saisie de codes de création de caractères.

Ci-dessous, vous trouverez quelques codes de création de personnages partagés par l’utilisateur de Reddit TheQDilemma:

Ciri – eNjwF8rL3rwsA

Harley Quinn – Na? EGZxKK + 6sS

2B – C + GkT? GX + R $ 3U

Serpent – icVfiLis8f3 & i

Zero Two – $ c? $ QQcWhytam

Sesshomaru – TTUmJxnrn & 5oW

Geralt de Rivia – ttchNzyz7? PBS

La suite de création de personnages pour Nioh 2 est incroyablement détaillée car il existe un tas de fonctionnalités que vous pouvez changer, de simples remontées de joues à la frisure (ou plutôt aux frisottis) des cheveux longs de votre personne.

Malheureusement, la plupart de votre temps passé à créer votre mec ou votre fille parfaite finira par se tromper dès que plus tôt que tard, vous serez couvert d’armure de la tête aux pieds.

Cependant, si vous souhaitez jouer comme Geralt, Snake, Ciri ou tout autre visage célèbre, l’option est disponible via les codes de création de personnage, il est donc impossible de trop se plaindre.

Honurable_Ronin

Où trouver les codes de création de personnages pour Nioh 2

Vous pouvez trouver des codes de création de personnages pour Nioh 2 en ligne en fréquentant Glamurai sur Reddit.

Cette communauté Reddit compte 501 membres au moment de la rédaction, et elle comprend des codes de création de personnages pour Nioh 2 avec des goûts comme Fuku de Nioh, Alita de Battle Angel et plus encore.

Il y a aussi Nariko de Heavenly Sword, Kayn de League of Legends et Tanjiro Kamado de Demon Slayer.

COMMENT: Vaincre le premier boss, Mezuki, dans Nioh 2

En plus de cette communauté Reddit, vous pourrez également trouver des codes de création de personnage partagés sur le subreddit principal du jeu.