Codes promotionnels Roblox mars 2020 – non expirés et actifs – HITC

Roblox

Les codes promotionnels disponibles pour Roblox en mars 2020 sont actifs et n’ont pas expiré.

Malgré les alarmes concernant le piratage de certains jeux et comptes Roblox, la communauté refuse de cesser car elle est toujours aussi grande et populaire. Cela signifie que de nombreuses personnes de cette communauté voudront connaître les codes promotionnels de mars 2020 qui sont actifs et non arrivés à expiration afin d’éviter de saisir ceux qui sont désormais invalides.

Comme brièvement mentionné, il y a eu des inquiétudes concernant le piratage des jeux et des comptes Roblox suite à ce qui est arrivé à Meepcity. En réponse à cet événement, de nombreux fans craignent qu’Adopt Me ne soit piraté demain, cette semaine ou la semaine prochaine.

Vous pouvez consulter la réponse du développeur Adopt Me à ces préoccupations en cliquant sur le lien ci-dessous, sinon continuez à lire pour découvrir les quelques codes promotionnels Roblox de mars 2020 qui sont toujours actifs.

Roblox: codes promotionnels actifs de mars 2020 qui n’ont pas expiré

Les codes promotionnels Roblox de mars 2020 qui ne sont pas encore arrivés à expiration sont les suivants:

100YEARSOFNFL – Golden Football (Équipement)

SPIDERCOLA – Spider Cola (accessoire d’épaule)

TWEETROBLOX – The Bird Says (accessoire d’épaule)

Ces codes promotionnels actifs sont gracieuseté de Pro Game Guides.

Comment utiliser les codes promotionnels Roblox de mars 2020

Il vous suffit de visiter le site Web de Roblox pour échanger les codes promotionnels de mars 2020 toujours actifs.

Une fois que vous avez fait cela, connectez-vous à votre compte, entrez les codes ci-dessus dans la case spécifiée et sélectionnez Utiliser.

Si vous entrez le code correctement, vous serez accueilli avec un pouce vert vers le haut. Si le code n’est pas valide ou a déjà été utilisé, vous serez accueilli avec un pouce rouge vers le bas.

Dans d’autres nouvelles, Valorant: Y a-t-il une version bêta à laquelle s’inscrire avant le lancement de l’été 2020?