Coffee Talk est un petit jeu endormi dans un monde magique et «post-racial»

Je m’arrête à jouer à Coffee Talk même après avoir lu les impressions positives de Heather l’autre jour. Ce n’est que lorsque la rédactrice en chef de Kotaku, Natalie Degraffinried, était en ville que j’ai finalement eu une bonne excuse pour la jouer, ce que nous avons fait pour la première fois ensemble en vidéo. Ce à quoi je n’étais pas complètement préparé, c’est à quel point cela ressemble à l’une de mes émissions préférées sur Netflix: Midnight Diner. Et si vous êtes un fan de la série, alors c’est une évidence. Vous allez adorer ce jeu.

Coffee Talk, tout comme Midnight Diner, s’articule autour d’un établissement fictif qui sert d’endroit pour s’asseoir et se ressourcer à plus d’un titre. Coffee Talk se déroule dans une version de Seattle imprégnée de fantaisie. Les elfes, les loups-garous, les vampires et même les humains shmegular réguliers viennent pour une portion chaude de boissons caféinées préférées et les conseils du propriétaire du bar: vous.

Midnight Diner est une série de romans, de mangas, de films et d’une émission de télévision qui a servi d’introduction au monde. La série Netflix, comme les autres itérations, se concentre autour de ce mystérieux petit restaurant troué dans le mur qui ne fonctionne que tard dans la nuit. Il accueille dans les cinglés de tous horizons qui sont tous éveillés et affamés. Le Maître, comme il est mentionné avec amour dans le spectacle, vit juste au-dessus du restaurant et prépare de la nourriture pour son fidèle petit cercle de clients, tant qu’il a les ingrédients.

C’est un rythme spécifique que Coffee Talk aborde lorsque Freya, un écrivain en herbe, demande au joueur s’il a ce dont il a besoin pour passer la commande préférée d’un autre client. Heureusement, Jorji ne veut que l’habituel: un café avec une touche de douceur. D’autres fois, les clients vous demandent de les surprendre et ce peut être un défi amusant de mélanger quelque chose que vous espérez qu’ils apprécieront.

La principale similitude n’est pas seulement dans les boissons servies, mais dans la présence fiable et utile que vous fournissez à ces âmes perdues pendant qu’elles se rechargent dans votre magasin. Dans Midnight Diner, le maître a tendance à écouter plus qu’à parler, et la plupart du temps, c’est exactement ce dont ces noctambules ont besoin. Il répond à un désir très spécifique du mien d’être curieux et désordonné à la fois.

Quelques instants après que le couple eut une conversation très intense sur le manque d’approbation de leurs partenaires par leurs parents, mon unique client fidèle Freya est venu au comptoir pour discuter brièvement de nos pensées. Cela se produit tout le temps sur Midnight Diner où d’autres invités à portée de voix (ce qu’il est impossible de ne pas être, compte tenu de la taille du dîner) réagissent tous comme un chœur grec à tout drame qui se déroule au bar.

Je n’ai jamais pensé qu’un jeu vidéo pourrait revenir à Midnight Diner d’une manière aussi merveilleuse. Si vous jouez à Coffee Talk et que vous souhaitez qu’il y ait quelque chose d’autre qui puisse satisfaire une démangeaison similaire, je ne peux pas vous supplier assez de regarder Midnight Diner. Ils ressemblent beaucoup à des pièces compagnons les uns des autres, et je suis tellement content d’avoir maintenant une version de jeu vidéo de l’une de mes émissions préférées.

.