Coffee Talk, le simulateur narratif, est maintenant disponible sur l’eShop

Avec le développement des jeux vidéo et de leurs mécanismes, la complexité des histoires a pris du poids. Et aussi leur diversité. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’était un jeu vidéo pour les amateurs de café. Et est-ce Chorus Worldwide et Toge Productions sont heureux d’annoncer le lancement mondial de Discussion café, un simulateur narratif de conversations avec des boissons chaudes. Bien sûr, situé dans un monde fantastique (il n’était pas nécessaire d’être aussi réaliste).

Un café fantastique

Comme le barista que nous sommes dans le café de nuit, «Coffee Talk», nous devons offrir une conversation amicale avec des boissons chaudes tard dans la nuit aux habitants colorés et fantastiques d’un Seattle un peu particulier. Les elfes, les extraterrestres et les orques seront quelques clients majeurs dans cette histoire.

Coffe Talk nous plongera dans les histoires des habitants alternatifs de Seattle. Pour donner quelques exemples, nous allons voir d’une histoire d’amour dramatique entre un elfe et une succube à un étranger essayant de comprendre la vie des humains. Et ça ne reste pas ici. Coffee Talk en promet bien plus où les lecteurs modernes trouveront de forts échos dans le monde réel.

Cette aventure conversationnelle présente une esthétique visuelle inspirée de l’anime des années 90, des jeux d’aventure pixel art classiques et des images souvent associées à la musique lo-fi chill hop. Les histoires visuelles des romans sont déterminées en fonction des boissons qui sont servies (et voici le nœud du problème) pas via des sélections de dialogue. Autrement dit, selon ce que nous servons à nos paroissiens, l’histoire avancera d’une manière ou d’une autre. L’original n’est-ce pas? Coffee Talk est l’endroit idéal pour ceux qui veulent parler, se détendre et interagir, peu importe qui ils sont ou d’où ils viennent de délicieuses boissons chaudes faites par des experts; C’est un jeu qui représente plusieurs vies aussi humainement que possible, alors qu’il a un casting qui est plus que humain.

Si vous y réfléchissez toujours, laissez-nous vous dire qu’il est officiellement nominé pour le «Dengeki Online Indie Award» au Tokyo Game Show 2019, est finaliste de l ‘«Excellence in narrative» à Busan Indie Connect 2019 et a remporté le prix du meilleur récit d’histoires »dans Level Up KL 2018.

Avec une taille de téléchargement d’environ 660 Mo, et disponible en anglais, japonais, coréen et chinois simplifié, vous pouvez obtenir Coffe Talk sur le Nintendo Switch eShop pour le prix de 12,99 €.

Source: communiqué de presse de Brown Betty PR

Site officiel de Coffe Talk

Connexes